Fondi europei, già spesi 342 milioni: l'Emilia-Romagna supera con successo la verifica di metà percorso

L’Emilia-Romagna conferma di saper valorizzare al meglio i Fondi europei: lo certificano i dati sullo stato di avanzamento dei Por, Programmi operativi regionali, Fesr e Fse 2014-2020, presentati oggi durante i lavori del Comitato di Sorveglianza tenutosi presso la Comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini). Si tratta di risorse in gran parte destinate a una crescita inclusiva del sistema regionale con azioni sempre più integrate fra loro, prima fra tutte l’occupazione. Per entrambi i programmi la Regione ha rispettato, registrando performances molto positive, il target di spesa fissato dall’Unione europea entro fine 2018, con la certificazione di 135,8 milioni di euro Por Fesr e 206 milioni Por Fse e con il superamento degli obiettivi che misurano l’avanzamento degli interventi finanziati. Per continuare a sostenere queste azioni, nel Bilancio 2019 della Regione Emilia-Romagna viene alzata a 72 milioni di euro la quota di cofinanziamento, rispetto alla media di 59 milioni degli anni dal 2014, generando investimenti grazie ai fondi Ue per quasi 490 milioni su voci fondamentali come imprese, agricoltura, sviluppo, politiche attive per il lavoro e formazione.

Por Fesr: la situazione

Nel ciclo 2014-2020 il Por Fesr mette a disposizione 481,8 milioni di euro, di cui 358,6 milioni già impegnati per il finanziamento di oltre 2.400 progetti di imprese, enti pubblici, liberi professionisti, centri di ricerca, dai quali saranno generati investimenti per oltre 700 milioni di euro. Finora è stata certificata alla Commissione europea una spesa pari a 135,8 milioni di euro, che unitamente al raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fisica degli interventi finanziati, ha consentito di centrare i target di metà periodo previsti per il 31 dicembre 2018. Le azioni previste dal Programma, 31 in totale, sono tutte avviate.

Por Fse: la situazione

Nel ciclo 2014-2020 il Por Fse mette a disposizione 786,2 milioni di euro, di cui il contributo pubblico approvato è pari a 562,3 milioni, il 71,5% della dotazione del Programma operativo. La spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari è pari a 275,7 milioni di euro. Ad oggi è stata certificata alla Commissione europea una spesa pari a quasi 206 milioni di euro, raggiungendo anticipatamente e superando il target fissato per la verifica di metà percorso, previsto per il 31 dicembre 2018. Al raggiungimento dei target fissati ha contribuito anche la più che positiva performance registrata dall’avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica degli interventi finanziati che ha raggiunto percentuali di molto superiori al 100%.

Da inizio programmazione sono state inserite nei percorsi formativi 355.414 persone, di cui quasi il 50% donne. In totale sono state approvate 3.297 operazioni, di cui 2.886 avviate, pari a più dell’87% delle approvate. Tra queste, più di 2.000 sono dedicate a interventi per l’occupazione.