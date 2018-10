Expo Dubai 2020, delegazione regionale invita il ministro Al Olama in Emilia-Romagna

Collaborazione in vista tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti. L’IA, le eccellenze universitarie dell’Emilia-Romagna in materia di formazione e ricerca, il Tecnopolo, sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto ieri a Dubai tra la delegazione dell’Emilia-Romagna, condotta da dall’assessore alle Attività produttive Palma Costi e all’Agricoltura Simona Caselli, e il ministro per l’Intelligenza artificiale degli Emirati Arabi uniti, Omar Al Olama, in vista dell’Expo che si svolgerà nella capitale araba nel 2020.

Erano presenti all'incontro anche la console Valentina Setta e il direttore di ICE Dubai Bruno Gianpaolo, le università regionali e due esperte in super calcolo Daniela Galletti del Cineca e la direttrice del Laboratorio nazionale Cini AIIS (Artificial Intelligence and Intelligent Systems) e docente dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Rita Cucchiara.

Il Ministro e il suo staff sono simbolo della proiezione degli Emirati Arabi Uniti nel futuro e promotori della rivoluzione digitale. Gli Emirati stanno investendo ingenti risorse per garantire il passaggio del paese all'era digitale, con una visione di sviluppo sostenibile e di apertura a collaborazioni nei confronti di altri stati del Golfo e delle comunità scientifiche ed i talenti del mondo sulle tematiche di intelligenza artificiale, big data e Internet of Things (l’internet applicato agli oggetti).

“È stata l'occasione per presentare il nostro tecnopolo dedicato ai big data e al super calcolo- ha commentato l’assessore Palma Costi -, le eccellenze universitarie presenti in Emilia-Romagna in materia di formazione e ricerca e l'importanza di un tessuto imprenditoriale su settori manifatturieri all' avanguardia, dove le nuove tecnologie sono realtà e lavorano start up innovative di altissimo contenuto scientifico. L'incontro ha permesso di condividere l'importanza della collaborazione tra la nostra rete regionale di alta tecnologia e gli Emirati, ed è stata l'occasione per invitare il ministro in Emilia-Romagna nel 2019, per stringere rapporti che possano permettere alla regione Emilia-Romagna di essere protagonista ad Expo Dubai 2020”.

La prof.ssa Cucchiara ha spiegato, in particolare il lavoro di alta qualità che si sta svolgendo a Modena sulla intelligenza artificiale e l'importanza del centro nazionale di cui è direttrice.

Tra l’altro è stato bandito proprio ieri il concorso internazionale per la progettazione del Padiglione Italia che, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, rappresenterà il nostro Paese all'Esposizione Universale. L'obiettivo del concorso è quello di dar vita a un Padiglione all'avanguardia sotto dal punto di vista innovativo, fortemente attrattivo nei confronti dei visitatori e in grado di esprimere una Italia contemporanea senza dimenticare l'ideale umanistico e lo stile di vita mediterraneo.