Esplosione Borgo Panigale, Bonaccini incontra l'autista del camion tamponato sull'A14

"Grazie per la prontezza e il coraggio dimostrati nell'avvisare del pericolo imminente"

“Sembrava un film. Correvo e dicevo a tutti di scappare, anche alla polizia e ai medici che mi venivano incontro. E poi, per l’onda d’urto, ho fatto 4-5 metri senza toccare i piedi per terra, come nei film, solo che lì era vero. La maglietta bruciava e cercavo di toglierla”.

A parlare è Antonio Verdicchio, l’autista del Tir tamponato lunedì 6 agosto sulla A14 all’altezza di Borgo Panigale, a Bologna, che questa mattina, ha incontrato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel giorno che Regione, Assemblea legislativa regionale, Comune e Prefettura di Bologna hanno voluto per ringraziare tutti i soccorritori che quella mattina intervennero per gestire l’emergenza. Insieme a lui, il fratello del titolare della ditta per la quale Verdicchio lavora, Luca De Lucia.

Arrivato da Maddaloni (Caserta), ripercorre quel pomeriggio che, senza la prontezza dello stesso autista e poi del sistema della sicurezza e della sanità dell’Emilia-Romagna, avrebbe potuto portare a un bilancio ancora più tragico rispetto al pur drammatico tributo di due morti e 145 feriti.

“Ho visto dallo specchietto retrovisore che l’autocisterna arrivava veloce e che non si sarebbe fermata. Penso che l’autista si sia sentito male. E ho avuta fortuna- afferma Verdicchio-, tanta fortuna. La cintura di sicurezza del Tir che proprio in quei giorni si sganciava con fatica, si è aperta subito dopo l’impatto e lo sportello è rimasto intatto e così sono riuscito a fuggire”.

“Un vero e proprio miracolo”, sottolinea De Lucia.

Il presidente Bonaccini, dopo essersi sincerato della condizione di salute dell’autista e dei tempi per il pieno recupero dopo le ustioni riportate, ha ringraziato Verdicchio “a nome di tutta la comunità regionale per la prontezza e il coraggio dimostrati nell’avvisare chi stava arrivando dell’imminente pericolo”.