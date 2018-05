Ambiente, l'Emilia-Romagna promossa dall'Europa sulla depurazione delle acque reflue

Ma multa per l'Italia. Oggi la sentenza della Corte Costituzionale che promuove solo Emilia-Romagna e Molise per l'adeguamento alle norme comunitarie sulla raccolta e il trattamento degli scarichi urbani

Emilia-Romagna promossa dall’Europa sulla depurazione delle acque reflue. La Regione è l’unica, insieme al Molise, a rispettare le norme Ue sulle acque reflue dei centri urbani con più di duemila abitanti equivalenti. Per questo non è coinvolta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue che ha condannato l'Italia a pagare una multa di 25 milioni di euro, con un rincaro 30 milioni ogni sei mesi di ritardo nell'adeguarsi alle norme comunitarie. in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane.



II procedimento, avviato dall’Europa nel 2014, si riferiva agli “agglomerati” – cioè ai nuclei abitati urbani con un ‘carico’ di acque reflue equivalente a più di duemila abitanti – dove non era garantito il raggiungimento degli obiettivi di qualità nella depurazione fissati con la direttiva 91/271/CEE sui sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.