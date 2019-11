Energia pulita, economia circolare, giovani e cambiamento climatico, la Regione protagonista a Ecomondo

Gestione e risparmio dell’energia, giovani e cambiamento climatico, economia circolare e ambiente: da oggi all’8 novembre la Regione Emilia-Romagna sarà protagonista a Ecomondo, il salone internazionale delle tecnologie green alla Fiera di Rimini, con un proprio spazio e un ampio calendario di appuntamenti per raccontare politiche e strategie per uno sviluppo sostenibile.

Nella giornata di apertura, taglio del nastro con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo che interverranno agli Stati generali della Green economy. L’assessore sarà anche al convegno Green New Deal e sfida climatica incentrato sulle premesse necessarie per la svolta verde dell’economia con particolare riferimento al clima.

“Ecomondo si conferma una grande occasione per accendere i riflettori sulle pratiche più sostenibili, innovative e all’avanguardia nella gestione ambientale- afferma Gazzolo-. La Regione è onorata di accogliere questa fiera a Rimini e porta in mostra le esperienze e le sperimentazioni più avanzate che questa terra ha costruito negli ultimi anni: dai contratti di fiume all’economia circolare, dalla gestione integrata della costa alla green economy. L’Emilia-Romagna ha assunto la sfida per lo sviluppo sostenibile ed è impegnata per attuarla con politiche sfidanti e capaci di aprire nuove opportunità per il tessuto produttivo, nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, il convegno "Qualità dell'aria nel bacino padano. L'alleanza tra istituzioni e cittadini nell'era dei new media", in programma giovedì 7 novembre, a cui partecipa sempre l’assessore Gazzolo. Nella stessa giornata, nello stand della Regione, la presentazione del secondo "Rapporto di monitoraggio del Piano energetico regionale" con focus su geotermia, biometano e accumuli, a cura dell'Osservatorio regionale Energia. L’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, incontrerà nel pomeriggio le start-up che si occupano di “green economy”.

Mercoledì 6 novembre è la volta della gestione dei rifiuti con il convegno “Industria 4.0 per ottimizzare la gestione e l’utilizzazione dei rifiuti”. L’iniziativa che prevede l’intervento dell’assessore alla Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, Patrizio Bianchi, farà il punto sulle potenzialità offerte dal ciclo di utilizzo dei materiali, trattati secondo i principi dell’economia circolare, e sull’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese innovative.

Nello stand della Regione (n. 34 Hall sud) sono inoltre previsti numerosi convegni, incontri e workshop. Tra le tante iniziative un’attenzione particolare è riservata alle nuove generazioni, sempre più consapevoli dei rischi che derivano dal cambiamento climatico con laboratori didattici quotidiani sulle strategie per ridurre il consumo di energia per gli studenti delle scuole secondarie.

Online il programma completo.