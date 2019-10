Emilia-Romagna e Francia insieme per città sostenibili e accoglienti

Bonaccini e Donini incontrano la Federazione nazionale delle Agenzie urbanistiche francesi. Al centro la legge urbanistica regionale e i bandi per la rigenerazione urbana

Le “città come soluzione”, piacevoli da vivere, inclusive, in grado di rispondere al cambiamento climatico e di dialogare in modo positivo con gli spazi rurali e naturali che le circondano e le nutrono. Passa anche attraverso la trasformazione dei centri urbani e delle periferie, la capacità di coniugare crescita e sostenibilità, una delle sfide più importanti del prossimo futuro.

Un tema occasione di incontro tra Francia ed Emilia-Romagna che per due giorni metterà a confronto esperienze e conoscenze tra professionisti e tecnici dei due territori.

Al centro la legge urbanistica regionale approvata alla fine dello scorso anno con l’obiettivo di dare un nuovo volto alle città e alle periferie, da Piacenza a Rimini, attraverso la rigenerazione e il consumo zero di suolo.

Questa mattina il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e il vicepresidente, Raffaele Donini, hanno incontrato nella sede di viale Aldo Moro, una delegazione di rappresentanti politici della “Federation nationale des Agencese d’urbanisme” guidata da Emmauel Couet, presidente dell’Agenzia e della Città metropolitana di Rennes, e domani, sempre a Bologna, un seminario con gli ordini e i collegi professionali, farà il punto sulle sfide innescate dalla rigenerazione urbana.