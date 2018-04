Elisoccorso, inaugurata a Montese (Mo) l'area abilitata al volo notturno

Decolli e atterraggi con l’elisoccorso a Montese, sull’appennino modenese, anche di notte. È arrivata infatti l’abilitazione dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) per l’utilizzo notturno della piazzola di emergenza sanitaria situata in viale Dello Sport; l’inaugurazione ufficiale con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco, Luciano Mazza, e il direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, Massimo Annicchiarico.

Si aggiunge così un altro tassello nel programma di potenziamento, previsto per il biennio 2018-2019, della rete dell’elisoccorso dell’Emilia-Romagna, con altre 142 aree (che si aggiungono alle 17 già esistenti), per il decollo e l’atterraggio delle eliambulanze, anche nelle ore notturne. Ventuno le nuove aree nel modenese che, sommandosi alle cinque già attive (inclusa quella di Montese) diventeranno 26 a fine biennio. Per un servizio sempre più capillare sul territorio; nel 2017, in provincia di Modena sono stati quasi 67mila gli interventi effettuati dal 118, di cui 505 con elicottero.

L’elisoccorso in Emilia-Romagna

Nato nel 1986 con la prima base, quella di Bologna, il servizio di elisoccorso dell’Emilia-Romagna, a partire da giugno 2017, è stato esteso alle ore notturne, per poi essere ulteriormente ampliato e rafforzato: a inizio 2018 si è concluso infatti il percorso che ha portato Regione, Ausl e Conferenze territoriali socio-sanitarie a individuare le 142 nuove aree che diventeranno operative anche di notte nel biennio 2018-2019. Complessivamente, quindi, l’Emilia-Romagna potrà contare su 159 superfici attrezzate per l’elisoccorso, anche notturno, comprese quelle ospedaliere.

E nel modenese

Nella provincia, nell’arco del biennio 2018-2019, verranno attrezzate per il volo anche di notte le aree nei Comuni di Pievepelago, Finale Emilia, Fanano, Fiumalbo, Prignano sul Secchia, Serramazzoni, Carpi, Marano, San Martino Spino/Gavello, Zocca, Sassuolo, Novi, Nonantola, Sestola, San Felice sul Panaro, Campogalliano, Castelvetro, Sorbara, Frassinoro, Formigine, Mirandola. Già attive - inclusa quella di Montese - le elisuperfici del Policlinico di Modena, dell’Ospedale Baggiovara, dell’aeroporto di Pavullo nel Frignano, di Palagano.

Un’ulteriore novità, questa volta per quanto riguarda i mezzi: all’inizio dell’estate 2018 l’elicottero attualmente in servizio anche di notte verrà sostituito con uno nuovo dotato di visori a intensificazione di luce, tecnologia militare adattata all’uso civile, che permetterà l’utilizzo del mezzo anche su aree di atterraggio non illuminate.