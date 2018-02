Elezioni 2018, tutte le curiosità sull'esercito dei 567 candidati in Emilia-Romagna

Sono 567 i candidati in Emilia-Romagna che si contenderanno un posto in Parlamento in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo: 365 alla Camera e 202 al Senato. Per i due rami del Parlamentoi seggi disponibili sono 67, divisi fra Camera (45) e Senato (22). L’età media degli aspiranti deputati è di 46,4 anni (46,9 per gli uomini e 45,8 per le donne), mentre per i candidati senatori è di 54,2 anni (54,8 anni per gli uomini e 53,6 anni per le donne).

Il fenomeno dei pluricandidati riguarda tutti collegi. Alla Camera sono complessivamente 71, 43 donne e 28 uomini. In 56 casi si sono presentati sia in un collegio uninominale che in un collegio plurinominale, 10 candidati sono in lizza in due, tre o quattro collegi plurinominali, mentre sono 5 coloro che hanno optato sia per un collegio uninominale che per due o più collegi plurinominali. Al Senato invece sono 35, di cui 22 donne e 13 uomini. Di questi 27 si sono presentati sia in un collegio uninominale che in un collegio plurinominale mentre 7 sono in lizza in entrambi i collegi plurinominali (Emilia-Romagna 01 e Emilia-Romagna 02). Solo un candidato ha optato sia per un collegio uninominale che per entrambi i collegi plurinominali.

Camera Uninominale Diciassette seggi uninominali per 183 candidati: si tratta di 101 uomini (55,2%) e 82 donne (44,8%). Il collegio più rosa è quello 07-Bologna Casalecchio con 9 donne su 11 candidati. Solo 3 le donne, invece, nel collegio 13-Fidenza. Nel collegio 17-Reggio Emilia troviamo gli aspiranti deputati con meno primavere: l’età media è di 38,9 anni. Fa da contraltare il collegio 07-Bologna Casalecchio: qui l’età media dei candidati è di 52,7 anni. Il candidato uninominale più anziano un 76enne nel collegio 06-Bologna Mazzini. Tre invece i giovanissimi: nei collegi 07-Bologna Casalecchio e 14-Piacenza e nel collegio 16-Forlì.

Camera Plurinominale I candidati per i 28 seggi plurinominali sono 267, 133 uomini (49,8%) e 134 donne (50,2%). Questi i candidati per singolo collegio: Emilia-Romagna 01 con 67 candidati, 33 uomini e 34 donne. L’età media è di 45,2 anni, 44,7 anni per gli uomini e 45,7 anni per le donne. Emilia-Romagna 02 con 64 candidati, 32 uomini e 32 donne. L’età media è di 46,4 anni, 44,7 anni per gli uomini e 48,1 anni per le donne. Emilia-Romagna 03 con 68 candidati, 34 uomini e 34 donne. L’età media è di 49,1 anni, 51,5 anni per gli uomini e 46,6 anni per le donne. Emilia-Romagna 04 ci sono 68 candidati, 34 uomini e 34 donne. L’età media è di 44,5 anni, 42,9 anni per gli uomini e 46,1 anni per le donne. E’ un 81enne il candidato plurinominale più anziano, nel collegio Emilia-Romagna 02. Nello stesso collegio il candidato più giovane.

Senato Uninominale Otto i seggi uninominali per 96 candidati, 12 per collegio. Di questi 52 sono uomini (54,2%) e 44 donne (45,8%). Il collegio più rosa è quello 06-Reggio Emilia con 8 donne su 12. Solo 2, invece, le candidate nel collegio 05-Modena. Nel collegio 01-Rimini gli aspiranti senatori più giovani, con un’età media di 51,2 anni. Più ‘maturi’ nel collegio 08-Piacenza dove l’età media è di 60 anni. Il candidato uninominale più giovane ha 40 anni, nel collegio 07-Parma. Ha oltre il doppio dei suoi anni un 82 nel collegio 08-Piacenza.

Senato Plurinominale I candidati per i 14 seggi plurinominali sono 142, 70 uomini (49,3%) e 72 donne (50,7%). Nel collegio Emilia-Romagna 01 sono in lizza 72 candidati, equamente suddivisi fra uomini e donne. Età media di 52,7 anni, 53 anni per gli uomini e 52,4 anni per le donne. 70 candidati nel collegio Emilia-Romagna 02 si presentano, con 34 uomini e 36 donne. Qui l’età media è di 54,9 anni, 55,1 anni per gli uomini e 54,6 anni per le donne. Il candidato plurinominale più anziano ha 75 anni. Quattro i giovanissimi con 40 primavere: nel collegio Emilia-Romagna 01 e Emilia-Romagna 02.



