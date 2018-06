Comunali 2018, eletti 16 primi cittadini: vanno al ballottaggio Imola (Bo) e Salsomaggiore (Pr)

Turno supplementare di ballottaggio, per eleggere il primo cittadino di Imola nel bolognese e di Salsomaggiore Terme nel parmense. L’affluenza alle urne nei 18 comuni dove si è votato è stata del 57,17%, in calo rispetto alla precedente consultazione che era stata del 61,87%.

Torneranno alle urne, domenica 24 giugno 2018 dalle ore 7 alle ore 23, gli elettori di Imola (Bo) dove nel turno di ballottaggio si affronteranno Carmela Cappello (detta Carmen) che ha raccolto 12.995 voti pari al 41,99% (Centrosinistra) e Manuela Sangiorgi 9.062 voti (il 29,28%) del M5s.

A Salsomaggiore Terme (Pr) vanno al ballottaggio Filippo Fritelli 3.667 voti (42,96%) del centrosinistra e Anna Volpicelli 3.143 voti (36,82%) del centrodestra.

Di seguito i sindaci eletti negli altri 16 comuni dell’Emilia-Romagna andati al voto domenica 10 giugno 2018, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

Camugnano (Bo), Marco Masinara 577 voti (51,15%) per la Lista Civica - Dialogo e Futuro per Camugnano;

Camposanto (Mo), Monja Zaniboni 695 voti (55,95%) per la Lista Civica - Noi Per Camposanto;

Guiglia (Mo), Iacopo Lagazzi 908 voti (50,92%) per la Lista Civica - Guiglia Insieme;

Polinago (Mo), Gian Domenico Tomei 500 voti (56,36%) per la lista Civica - Progetto Polinago;

Serramazzoni (Mo), Claudio Bartolacelli 1.383 voti (38,73%) Lista Civica - Claudio Bartolacelli Sindaco;

Brescello (Re) Elena Benassi 878 voti (34,55%) per la lista Lista Civica - Brescello che Vogliamo;

Castelnuovo di Sotto (Re), Francesco Monica 1.717 voti (56,74%) Lista Civica - Castelnovo Democratica;

San Polo D’Enza (Re), Franco Palu' 1.200 voti (48,03%) per la Lista Civica - San Polo Progetto Comune;

Solignano (Pr), Lorenzo Bonazzi 613 voti (71,44%) per la Lista Civica - Con noi per il Futuro;

Alta Val Tidone (Pc), Franco Albertini 1.060 voti (58,14%) per la Lista Civica - Radici e Futuro;

Castelvetro Piacentino (Pc), Luca Giovanni Quintavalla 1.634 voti (60,67%) per la lista Lista Civica - Castelvetro per te;

Ferriere (Pc), Giovanni Malchiodi 488 voti (58,09%) per la Lista Civica - Ferriere Continuare Insieme;

Bagnara di Romagna (Ra), Riccardo Francone 694 voti (62,80%) per la Lista Civica - Vivi Bagnara;

Galeata (Fc), Elisa Deo 476 voti (36,87%) per la lista Lista Civica - Liberamente per Galeata;

Sarsina (Fc), Enrico Cangini 1.311 voti (67,68%) per la Lista Civica - Sarsina Nostra;

Gemmano (Rn), Riziero Santi 362 voti (55,01%) per la Lista Civica - Vivo Gemmano.