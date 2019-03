Educazione e pratica musicale: dalla Regione 2 milioni e 500mila euro per progetti nelle scuole

Prima scadenza per le domande il 7 maggio. Fra gli obiettivi, anche favorire l'integrazione degli alunni con disabilità o in condizione di svantaggio

Corsi di canto corale, musica strumentale d’insieme e laboratori di propedeutica musicale per promuovere l'esperienza musicale collettiva, sostenere la motivazione degli allievi, aumentare la socializzazione e favorire l'integrazione di ragazzi con disabilità o in condizione di svantaggio personale e sociale. La Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando che mette a disposizione 2 milioni e 500mila euro per la realizzazione - negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 - di attività rivolte ai ragazzi delle elementari, medie, superiori e dei percorsi di istruzione e formazione professionale dell’intero territorio regionale.

Le 161 scuole di musica e gli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale riconosciuti dalla Regione potranno presentare progetti di musica d'insieme, corale e di pratica strumentale con carattere di inclusività, per favorire la formazione musicale di base, e capaci di creare reti e partenariati: pena la non ammissibilità, infatti, i percorsi devono essere progettati e realizzati in collaborazione con almeno una Istituzione scolastica e realizzati totalmente o parzialmente all’interno delle scuole coinvolte, in aggiunta all’offerta formativa curricolare e svolti in orario extra scolastico.

L’obiettivo generale è quello di ampliare le opportunità educative e formative, in una logica di scuole aperte al territorio e alle comunità, anche oltre il tempo scuola, e quindi potranno essere previste specifiche attività da realizzarsi anche nei mesi estivi. Saranno valorizzati i progetti capaci di sviluppare la continuità didattica, cioè progettati in integrazione con l’attività curricolare.

Modalità e tempi per presentare la domanda

Le proposte devono essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sui siti Formazione e Lavoro e ScuolaER .

La “richiesta di finanziamento”, unitamente alla “Scheda descrittiva del Progetti”, dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo: progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 7 maggio 2019 per i progetti relativi all’anno scolastico 2019/2020, ed entro l’8 aprile 2020 per l’anno scolastico 2020/2021.



Le scuole di musica in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono 470 le scuole civiche di musica, hanno sede in 270 comuni, sono frequentate da oltre 40mila allievi e possono contare su 3.500 insegnanti. Realtà che fanno rete con gli istituti scolastici e ne integrano le attività con i percorsi musicali e diventano così un punto di riferimento culturale del territorio.

Grazie alla legge regionale sulla musica (n. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”, approvata nel marzo scorso) approvata a marzo 2018, la Regione continua ad investire sull’alfabetizzazione e la diffusione della cultura musicale di base. Oltre ai contributi messi a disposizione con questo bando, dal 2015 sono stati stanziati 2 milioni e 400mila euro di risorse regionali per finanziare attività che hanno coinvolto complessivamente circa 12mila studenti.

A partire dal 2009 per valorizzare e promuovere il processo di qualificazione del sistema delle scuole di musica, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il riconoscimento regionale di scuole e organismi specializzati nelle attività formative di didattica e pratica musicale, definendo i criteri e i requisiti essenziali di qualità che i soggetti - quali scuole civiche comunali, associazioni culturali senza fine di lucro, Onlus, fondazioni o scuole private - devono rispettare per ottenere il riconoscimento regionale.