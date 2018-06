Difesa del suolo, raddoppiano i fondi: 12 milioni di euro nel 2018 e 160 interventi da Piacenza a Rimini

Le opere nel ferrarese

Sono previstidella costa e corsi d’acqua per oltre

In particolare, per la difesa della costa e il ripascimento delle spiagge in erosione sono destinati circa 350 mila euro, in particolare a Comacchio nei Lidi di Volano, Pomposa, Nazioni, Scacchi e Spina.

Per fiumi e corsi d’acqua saranno investiti 375 mila euro: 225 mila euro per i bacini del Po di Volano nei territori di Ferrara, Fiscaglia, Ostellato, Comacchio e Codigoro. Altri 150 mila euro per i bacini dei torrenti Idice, Sillaro e del Basso Reno.

Al servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua in caso di piogge intense, sono assegnati oltre 95 mila euro che serviranno anche per l’acquisto di 10 fototrappole per la sicurezza arginale. Altri 25 mila sono finalizzati a studi, indagini e rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.

Le opere nel modenese

Sono previsti 16 interventi di manutenzione di versanti e corsi d’acqua per quasi 1 milione 80 mila euro. In particolare, per la difesa dei versanti si investiranno 240 mila euro: 180 mila euro per la messa in sicurezza di via Pianazza, nella località Montebaranzone del comune di Prignano sulla Secchia; altri 60 mila euro per intervenire sulle frane delle località Fontanaluccia e Case Bernardi, a Frassinoro.

Per fiumi e corsi d’acquasaranno investiti oltre 700 mila euro: la somma maggiore, di 172 mila euro, permetterà il completamento degli argini del torrente Grizzaga; 150 mila serviranno per la manutenzione dei corsi d’acqua privi di difese spondali; 120 mila a Frassinoro per la sicurezza del torrente Dragone; 90 mila a Pievepelago per opere sugli argini a monte e a valle di Ponte Battistella; altrettanti a Marano sul Panaro, in località Casona, per ridurre le erosioni delle sponde del Panaro; più di 45 mila euro a Sassuolo, in località San Michele dei Mucchietti, lungo i rii Vallurbana e Superchia e 40 mila a Formigine per lavori sul torrente Grizzaga, nelle località Colombaro e Montale;

La Regione ha inoltre deliberato opere “in compensazione”, cioè interventi di messa in sicurezza dei fiumi in cui l’appaltatore potrà utilizzare, a titolo di compenso, il materiale prelevato. Interesseranno anche il territorio della provincia di Modena per un valore di circa 385 mila euro: il fiume Secchia a Prignano per circa 130 mila euro e il Panaro a Marano, Guiglia e Savignano per 85 mila euro. Sul torrente Dragone, a Palagano e Montefiorino, è previsto un cantiere da 85 mila euro e sul torrente Dolo, a Montefiorino, un’opera dal valore di 85 mila euro.

Al servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua in caso di piogge intense, sono assegnati 39 mila euro. Altri 90 mila saranno utilizzati per studi, indagini e rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.

Le opere nel reggiano

Sono previsti 21 interventi di manutenzione di versanti e corsi d’acqua per circa 1 milione 100 mila euro. In particolare, per la difesa dei versanti si investirà oltre mezzo milione di euro: le opere riguarderanno i territori di Ventasso (43.000), Villa Minozzo e Toano (42.000), Castelnuovo Monti, Vetto, Canossa, e Vezzano (45.000), Carpineti, Baiso, e Viano (45.000). Sempre a Baiso, con 240 mila euro, si svolgeranno i primi interventi di messa in sicurezza dell’abitato di Debbia.

Per fiumi e corsi d’acqua 547 mila euro saranno investiti a Baiso, Canossa, Casina, Cavriago, Quattro Castella, Scandiano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, oltre che per la rinaturalizzazione del Rio a Rocca Casalgrande e Castellarano (217 mila 500 euro).

La Regione ha inoltre deliberato opere “in compensazione”, cioè interventi di messa in sicurezza dei fiumi in cui l’appaltatore potrà utilizzare, a titolo di compenso, il materiale prelevato. Interesseranno anche il territorio della provincia di Reggio Emilia per un valore di circa 175 mila euro: il torrente Enza a Canossa per oltre 44 mila euro e il fiume Secchia a Villa Minozzo, Castelnuovo ne’ Monti e Baiso per circa 130 mila euro.

Al servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua in caso di piogge intense, sono assegnati 37 mila euro. Altri 85 mila saranno utilizzati per studi, indagini e rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.

Le opere nel parmense

Sono previsti 14 interventi di manutenzione di versanti e corsi d’acqua per 1 milione 76 mila euro.

In particolare, per la difesa dei versanti si investiranno 240 mila euro: a Neviano degli Arduini 50 mila euro per le opere di difesa idraulica del torrente Enza, nel tratto sottendente l'abitato di Cedogno; 55 mila per la rimozione di materiale franato e lavori sulla frana del Micone, oltre che per la sistemazione delle sponde dei rii Torretta e Citerna; a Fornovo Taro; con 45 mila euro si effettueranno, a Corniglio, opere di manutenzione in località Case Mattei, Miano e Rio di Graiana; a Monchio delle Corti sarà consolidata la frana del rio Canalazzo con 90 mila euro.

Per fiumi e corsi d’acqua 717.000 euro saranno investiti nei territori comunali di Bedonia, Compiano, Fidenza, Fontevivo, Fornovo, Medesano, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Soragna. Con un intervento di 217 mila euro si procederà a completare opere di manutenzione idraulica del bacino Parma-Baganza.

La Regione ha inoltre deliberato opere “in compensazione”, cioè interventi di messa in sicurezza dei fiumi in cui l’appaltatore potrà utilizzare, a titolo di compenso, il materiale prelevato. Interesseranno anche il territorio della provincia di Parma per un valore di circa 360 mila euro: il torrente Sportana a Fornovo Taro per quasi 60 mila euro; il torrente Parma a Langhirano e Tizzano Val Parma per più di 130 mila euro; il torrente Ceno a Varano de’ Melegari per 68 mila 750 euro; il torrente Termina a Traversetolo per 58 mila 444 euro e il l’Enza a Neviano degli Arduini per oltre 44 mila euro.

Al servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua in caso di piogge intense, sono assegnati 34 mila euro. Altri 85 mila saranno utilizzati per studi, indagini e rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.