Dialogo con i cittadini, il nuovo sito web dell'Osservatorio Partecipazione è on line

L’Osservatorio Partecipazione si è rifatto il look. È on line il nuovo sito web che permette una consultazione facilitata di tutti i processi partecipativi, l’elaborazione in tempo reale di statistiche e infografiche e la segnalazione delle esperienze cui hanno preso parte i cittadini. In questo modo l’Osservatorio risponde anche alle indicazioni Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) e alla crescente richiesta di statistiche da parte degli utenti web.

Il nuovo sito http://www.osservatoriopartecipazione.it/ è innanzitutto uno strumento informativo ideato per facilitare la comprensione del fenomeno partecipativo. Le sezioni e i percorsi del portale sono stati riprogettati per presentare, attraverso grafici, mappe e tabelle, la realtà della partecipazione in Emilia-Romagna.

Inoltre, è stata posta molta attenzione a quelle funzionalità che consentono una efficace modalità di approfondimento: elaborazioni statistiche fai-da-te, analisi temporali multivariate, interazione e interrogazione di mappe georeferenziate sono tutte azioni oggi possibili e alla portata di tutti. Migliorata anche l’usabilità del sito grazie ad un’impostazione che valorizza percorsi di lettura e interpretazione dei dati. Sono stati poi potenziati gli strumenti a disposizione degli utenti per segnalare processi di partecipazione e contribuire a una valutazione oggettiva delle proposte da parte degli enti.

Il rinnovamento dell’Osservatorio Partecipazione rappresenta un ulteriore segnale di impegno della Regione nella costante ricerca di nuove forme di dialogo con i cittadini. La valorizzazione delle esperienze che vedono amministrazioni e cittadini coinvolti in un confronto attivo sulle politiche è una delle prerogative per colmare la distanza tra politica e società, grazie a un contributo frutto di un efficace percorso di coinvolgimento e responsabilizzazione.

Insieme alla nuova legge regionale sulla partecipazione (15/2018) e ai portali Partecipazione e ioPartecipo+, l’Osservatorio Partecipazione completa l’offerta della Regione per favorire una piena e consapevole inclusione dei cittadini emiliano-romagnoli alla vita democratica del territorio