Dalla Regione 2,5 milioni per la casa della salute di San Lazzaro (Bo): nuovi spazi e servizi per i cittadini. Bonaccini: "Vicini ai territori per una sanità di qualità"

Diventerà più grande, ma anche più moderna e dotata di tecnologie all’avanguardia. E’ la Casa della Salute di via Repubblica a San Lazzaro di Savena (Bo), che sarà completamente rivisitata grazie ad un maxi investimento di 3,4 milioni di euro, 2,5 dei quali messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e la parte restante dal Comune di San Lazzaro. Si tratta di un ampliamento della struttura sanitaria già esistente, secondo gli standard più innovativi in tema di sicurezza, confort, sostenibilità energetica. In linea con le ultime linee guida emanate dalla Regione Emilia-Romagna in materia.

Alla presentazione del progetto della nuova ala della Casa della Salute, prevista per lunedì 1^ luglio a San Lazzaro, alle 20.30 alla sede Arci, parteciperanno Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, e Chiara Gibertoni, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna.

Nel pomeriggio di lunedì il presidente Bonaccini visiterà anche l’Area Pediatrica dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB), subito prima del Comune di San Lazzaro, dove l’associazione ‘Bimbo Tu’ ha realizzato il Progetto Lucrezia che ha reso l’area a misura di bambino. Ad accompagnarlo nella visita, assieme al direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Chiara Gibertoni, i responsabili dell’Associazione cheha per scopo di portare aiuto, assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente ed indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da Tumori del Sistema nervoso e da altre gravi patologie encefalo-midollari.