Dalla prevenzione ai farmaci innovativi, dalla ricerca ai nuovi contratti di lavoro: più fondi alla sanità dell'Emilia-Romagna

8,3 miliardi (+100 milioni) per il 2019. Bonaccini-Venturi: "Al lavoro per migliorare ancora il nostro servizio sanitario, pubblico e universalistico"

Per il 2019 il Servizio sanitario regionale può contare su 8,3 miliardi di euro: 101 milioni in più rispetto alla cifra stanziata lo scorso anno. La maggior parte delle risorse, 7,5 miliardi di euro, vanno a finanziare i Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario pubblico, nazionale e regionale, garantisce a tutti i cittadini. Oltre 7,1 miliardi vengono destinati alle Aziende Usl; più di 264 milioni sono per le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

Il quadro complessivo delle risorse su cui viene impostata la programmazione sanitaria regionale 2019 è stato approvato dalla Giunta. Si tratta di risorse assegnate all’Emilia-Romagna dallo Stato per finanziare e qualificare ulteriormente servizi e Aziende sanitarie (Usl, Aziende Ospedaliere e Irccs pubblici). Lo stesso atto stabilisce il riparto dei finanziamenti tra le Aziende e indica gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2019.

Per il 2019 vengono confermate alle Aziende strutture e livelli delle risorse 2018, finanziando tuttavia in maniera specifica i “fattori incrementali” – nazionali e regionali – più rilevanti che impattano sulla gestione dei bilanci 2019: l’abolizione del superticket e del ticket base sulle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico(che “vale” complessivamente circa 43 milioni), i nuovi contratti di lavoro (già dai primi mesi di quest’anno sono stati corrisposti gli aumenti contrattuali al personale dipendente per il rinnovo del triennio 2019-2021), e i farmaci innovativi, in primis quelli oncologici.

Quarantuno milioni di euro rappresentano la quota regionale del Fondo nazionale per l’acquisizione dei farmaci innovativi contro il virus HCV (epatite C); queste risorse costituiscono il budget di programmazione per le Aziende sanitarie e vengono ripartiti in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio. Altri 41 milioni sono la quota assegnata all’Emilia-Romagna dal Fondo nazionale per l’acquisizione dei farmaci innovativi oncologici; anche queste risorse vengono ripartite tra le Aziende sanitarie. Infine, oltre 31 milioni – anche questi suddivisi tra le Aziende – costituiscono il Fondo aggiuntivo regionale per contribuire all’acquisizione dei farmaci innovativi oncologici.

Gli obiettivi della programmazione

Come per gli anni precedenti, gli obiettivi della programmazione sanitaria dell’Emilia-Romagna per il 2019 sono definiti a partire da quelli contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (Defr), in coerenza con le linee di indirizzo per il Servizio sanitario regionale indicate nel programma di mandato. A ciò si aggiungono ulteriori obiettivi da perseguire nel 2019, che derivano dal nuovo Piano sociale e sanitario regionale.

Occorrerà, pertanto, consolidare il percorso avviato a inizio legislatura e i risultati già raggiunti: il contenimento dei tempi di attesa (sia per le prestazioni ambulatoriali che per i ricoveri chirurgici programmati), la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, il consolidamento dei servizi e delle prestazioni del Fondo regionale per la non autosufficienza, e le politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale (elemento “fondante”, le Case della salute).

Altro obiettivo di rilievo, la prevenzione: in quest’ottica il Piano regionale 2015-2018, prorogato al 31 dicembre 2019, rappresenta la cornice strategica per raggiungere a livello regionale e aziendale gli obiettivi indicati nel Piano della prevenzione nazionale, secondo una programmazione ispirata a principi di equità, integrazione, partecipazione e intersettorialità.

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, nel corso del 2019 si proseguirà nell’opera di realizzazione di una rete ospedaliera e territoriale integrata, che tenga conto dei volumi di attività e degli esiti dei trattamenti sulla salute dei pazienti. Un ulteriore, specifico settore indicato quale obiettivo di azioni di razionalizzazione e miglioramento è quello dell’emergenza-urgenza.