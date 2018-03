"Forgotten songs", presentata in Regione una coproduzione di Mike Patton e Uri Caine

AngelicA e l’Altro Suono, realtà di rilievo nell’ambito della musica crossover e di ricerca, festeggiano 15 anni di collaborazione, con una nuova coproduzione. Il progetto dal titolo “Forgotten songs”, di Mike Patton e Uri Caine sarà declinato in due serate, che si terranno venerdì 25 e sabato 26 maggio al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. La collaborazione tra i due festival, nata nel 2003 grazie alla Regione Emilia-Romagna e cresciuta con il sostegno fondamentale dell’assessorato alla Cultura, ha portato alla realizzazionedi 15 progetti inediti (compreso quello di quest’anno) per presentare novità musicali e artisti provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Regione dall’assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti, e dai direttori artistici di AngelicA, Massimo Simonini e di L’Altro Suono festival, Aldo Sisillo.

Il progetto Forgotten Songs Nel 2007 AngelicA e l’Altro Suono, insieme alla Fondazione Teatro Rossini di Lugo e alla Città di Salsomaggiore Terme, diedero vita con Mike Patton al progetto Mondo Cane, dedicato alla canzone italiana degli anni ’50 e ’60. Per la prima volta la voce eclettica di Patton - accompagnata da un complesso di musicisti italiani, molti dei quali di questa regione, riuniti per l’occasione - divenne solista di un’orchestra sinfonica: la Filarmonica Artuto Toscanini. Il successo fu tale che nel 2008 “Mondo Cane” venne presentato anche a Bologna, in Piazza Santo Stefano, e iniziò poi un tour mondiale. Quest’anno, a distanza di 10 anni, Mike Patton torna a collaborare con AngelicA e l’Altro Suono, ed è per lui un’altra prima volta. In “Forgotten Songs”, in prima assoluta, Patton si esibirà in duo con il pianista e compositore Uri Caine, in un contesto cameristico, con un programma di canzoni originali e di autori vari: un viaggio negli abissi della memoria, alla ricerca di canzoni dimenticate.

Il programma di L’altro Suono festival L’Altro Suono festival si svolgerà al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena dal 7 aprile al 30 maggio. La manifestazione inizierà con due appuntamenti dedicati al centenario della Prima Guerra Mondiale, il primo con il concerto di Massimo Bubola (7 aprile), impegnato in un percorso d’autore dal titolo Il Testamento del Capitano, il secondo con Michael Nyman (11 aprile), che insieme alla sua band e alla cantante Marie Angel presenteranno un ‘film con musica’ con immagini d’archivio e testi di poeti che hanno perduto la vita in battaglia. Il 4 maggio si terrà il concerto della cantante tedesca Anna-Maria Hefele insieme al gruppo Supersonus, dal titolo “La musica delle sfere”, fra ritmiche indiane, malinconiche armonie nordiche, modi africani e canzoni rinascimentali. Dopo il concerto di Mike Patton, il 30 maggio il festival si chiuderà con la terza edizione di “Rock all’Opera” ideato e realizzato dal Festival l’Altro Suono in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena. Momento fondamentale del festival sono le collaborazioni, in particolare con istituzioni regionali, fra le quali si ricordano quelle con AngelicA festival di Bologna e con il Centro Musica del Comune di Modena.

Le anticipazioni di AngelicA AngelicA si prepara ad accendere 28 candeline. E lo fa continuando a esplorare nuovi orizzonti e nuove possibilità del fare musica, incontrando (o ritrovando) alcune delle voci più stimolanti della musica contemporanea e di ricerca. Anche in questa 28esima edizione, AngelicA attraverserà il mese di maggio, dal 3 al 27, con 18 concerti al Centro di Ricerca Musicale – Teatro San Leonardo e qualche incursione “fuori sede”. AngelicA 28 si aprirà il prossimo 3 maggio con le chitarre di John King ed Eric Chenaux e si chiuderà il 27 maggio con un concerto che vede protagonisti Anthony Braxton e Jacqueline Kerrod. E, nel mentre: David Berhman; Alvin Curran (insieme a un gruppo formato da circa 100 musicisti e, ospite speciale, Antonello Salis); Giorgio Nottoli; Evan Parker; un’intera serata con 3 concerti dedicata alla musica del sud-est asiatico; Gavin Bryars con un doppio ensemble italiano; l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Tonino Battista con un programma ricercatissimo; Mike Patton e Uri Caine, tra gli altri.

Le collaborazioni tra i due festival Da quando la collaborazione è stata avviata con un mito dell’avanguardia europea come Karlheinz Stockhausen, sono state negli anni presentate le voci e le esperienze musicali più diverse: l’indiano Dr. Ilaiyaraaja, divo delle colonne sonore di Bollywood, John Zorn, protagonista della scena newyorkese, Eyvind Kang, Lawrence D. “Butch” Morris, Arto Lindsay, Heiner Goebbels, Katia & Marielle Labèque (in occasione dei 50anni del minimalismo), Terry Riley, Mirco Mariani (con Shaloma Locomotiva Orchestra e ospiti Paolo Fresu, Mitchell Froom, Jimmy Villotti), Fred Frith, Annette Peacock (con Roger Turner e Roberto Dani), Cecil Taylor e Ornette Coleman, vere e proprie leggende del free jazz. Non si è trattato solo di nomi importanti del panorama internazionale: questi progetti hanno rappresentato un’opportunità per il territorio di osservare e conoscere altri modi di fare musica e modalità nuove e innovative di concepire la progettazione e la creatività in campo musicale. Tutti i musicisti e compositori coinvolti si sono messi in gioco e hanno coinvolto orchestre della regione e solisti italiani, i quali si sono confrontati, spesso per la prima volta, in questo tipo di contesto, dalla dimensione internazionale.

In allegato: il programma completo de L’Altro Suono e le anticipazioni di AngelicA; un'immagine di Mike Patton