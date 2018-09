I teatri in Emilia-Romagna si rinnovano, 5,6 milioni di euro per tecnologie e ristrutturazioni

Mezzetti: "Lavoriamo per la qualità delle produzioni e per accogliere il pubblico in sala in modo confortevole e sicuro"

Ci sono gli esterni del “Laura Betti” di Casalecchio di Reno e l’acquisto di attrezzature tecnologiche per il palcoscenico del Comunale di Bologna, l’abbattimento delle barriere architettoniche del teatro di Brisighella e la messa a norma del complesso “Boldini” di Ferrara, ma anche il restauro della copertura del municipale piacentino e l’adeguamento dell’area scenica del “Dragoni” di Meldola. Interventi importanti tra cui, per le sedi “minori”, vanno ricordati in particolare i lavori di riqualificazione del teatro “Golfarelli” di Civitella di Romagna, che consentiranno di completare un intervento complesso con conseguente riapertura integrale della struttura.

Si va dunque da lavori di restauro e messa a norma fino a opere di risanamento conservativo e innovativo tra gli interventi finanziati dal bando del giugno scorso per teatri e sedi di spettacolo dal vivo dell’Emilia-Romagna, la cui graduatoria è stata licenziata dalla Giunta regionale.

Con 5 milioni e 600 mila euro verranno finanziati 35 progetti: di questi 28 sono di Enti locali e 7 di soggetti privati, con una copertura fino ad un massimo del 50% del costo degli interventi. A Bologna progetti per Comunale (188.216 euro), Sala Biagi D’Antona a Castel Maggiore (91.315 euro) e Laura Betti a Casalecchio (64.000 euro) per complessivi 343.531 euro.



Su 35 sedi di spettacolo oggetto di intervento 26 sono teatri storici: tra questi vi sono edifici di richiamo a livello regionale, come il teatro Comunale di Bologna, il Regio di Parma, il Municipale di Piacenza, l’Ariosto di Reggio Emilia, l’Alighieri di Ravenna. Non mancano teatri più piccoli che, per la loro unicità, rappresentano un importante punto di riferimento culturale e di aggregazione per la comunità locale, come il teatro Verdi di Fiorenzuola D’Arda, il teatro Rossini di Lugo, il teatro Pedrini di Brisighella, il teatro Asioli di Correggio e il teatro Goldoni di Bagnacavallo.

I progetti:

Bologna (3)

Teatro Comunale Fondazione

Comune di Castel Maggiore /Sala Biagi D'Antona

Comune di Casalecchio di Reno /Teatro Comunale Laura Betti

Ferrara (2)

Comune di Comacchio/Sala polivalente "San Pietro"

Comune di Ferrara/complesso Boldini

Forlì- Cesena (5)

Comune Civitella di Romagna /Teatro Golfarelli

Comune Forlimpopoli/Teatro Verdi

Comune Galeata /Teatro comunale "Carlo Zampighi"

Comune Meldola /Teatro Dragoni

Comune Mercato Saraceno/Teatro comunale Palazzo Dolcini

Modena (5)

Comune di Castelfranco Emilia /Teatro Comunale Dadà

Comune di Concordia sul Secchia /Teatro del Popolo di Vallalta

Comune di Modena/Teatro Pavarotti

Comune di Ravarino/ Sala polivalente Arcadia

Comune di Zocca / Teatro Puntocom

Parma (2)

Fondazione Teatro Regio di Parma/Auditorium Paganini

Comune di Parma/Teatro Regio

Piacenza (3)

Comune di Fiorenzuola d'Arda /Teatro Verdi

Comune di Piacenza /Teatro Municipale

Comune di Pontenure/Teatro Serra

Ravenna (7)

Fondazione Ravenna Manifestazioni/Teatro Alighieri

Ravenna Teatro Soc. Coop/Teatro Rasi

Comune di Riolo Terme /Teatro di Riolo

Comune di Lugo/Teatro Rossini

Unione Romagna Faentina/ Teatro Pedrini

Comune di Bagnacavallo /Teatro Goldoni

Comune di Casola Valsenio /Teatro Sonoro

Reggio Emilia (5)

Ater - Associazione Teatrale Emilia-Romagna /Teatro Asioli di Correggio

Fondazione I Teatri/ Teatro Ariosto

Comune di Luzzara/ Teatro sociale

Comune di Rio Saliceto /Teatro comunale

Comune di Sant’Ilario D'Enza /Cine-teatro Forum

Rimini (3)

Comune di Montefiore Conca / Teatro Malatesta

Comune di Novafeltria / Teatro Sociale

Santarcangelo dei Teatri Rimini/ Teatro il Lavatoio