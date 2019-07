Cresce l'investimento della Regione per la promozione culturale: 3,7 milioni di euro per 259 progetti

Festival, spettacoli, mostre, concorsi: dai musei a cielo aperto ai festival di poesia, dalla videoarte alla cinedanza fino alle indagini sulla povertà, con iniziative a favore di giovani talenti e per la diffusione della cultura di una cittadinanza responsabile. E’ in crescita l’impegno della Regione Emilia-Romagna a sostegno dei progetti di promozione culturale del territorio: la Giunta ha assegnato complessivamente 3,7 milioni per il 2019, con la legge 37/94, 200 mila euro in più dello scorso anno.

Tre milioni e 195 mila euro andranno a 229 progetti (su 254 domande presentate) di soggetti pubblici e privati, come esito del bando a sostegno di iniziative di promozione culturale. E’ stato finanziato oltre il 90% delle domande presentate.

Obiettivi del bando il recupero e la valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali e di altre culture, sostenendo inoltre la realizzazione di progetti di promozione dell’arte contemporanea, della creatività giovanile, valorizzando i nuovi talenti e la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Altro obiettivo importante era quello di promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l’aggregazione tra i vari soggetti del territorio.

Convenzioni triennali

Il quadro dei finanziamenti della legge 37 si completa con l’assegnazione tramite convenzioni triennali 2019-2021 di 525 mila euro per il 2019, per progetti di promozione culturale di dimensione regionale a 4 organizzazioni e associazioni (Arci E-R, Endas E-R, Acli Arte e Spettacolo regionale, Aics comitato regionale) e 2 istituzioni (Fondazione Mic.-Museo delle Ceramiche di Faenza Onlus e Fondazione Massimo e Sonia Cirulli -Bo), in continuità con il precedente triennio, e per la prima volta a tre Unioni di Comuni (Reno Galliera -Bo, Frignano- Mo, Romagna faentina- Ra), con progetti consolidati con almeno tre edizioni alle spalle.

I finanziamenti in provincia di Bologna

A seguito del bando regionale in provincia di Bologna sono 68 i progetti finanziati (12 pubblici e 56 privati), a cui vanno complessivamente790 mila euro. Di questi, 3 sono progetti di Fondazioni (per complessivi 22 mila euro), 51 sono stati proposti da associazioni (finanziati con 474 mila euro), 11 da Comuni e unioni di Comuni (293 mila euro). C’è “Riflessione sull’occidente: società e movimenti nel tempo delle crisi”, della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (10 mila euro); “BilBoBul, Festival internazionale del fumetto” dell’associazione Hamelin di Bologna (40 mila euro), TtxtE - “Tre teatri per te Extended” del Comune di Crevalcore (50 mila euro), viene inoltre finanziato il progetto “Crinali” 2019 dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (35 mila euro).