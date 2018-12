Costa romagnola, partono a inizio 2019 i cantieri per proteggere le spiagge e il litorale

Partiranno a breve i due cantieri, finanziati con risorse regionali pari a 950mila euro, per la realizzazione di interventi per il ripascimento dei tratti di costa riminese maggiormente interessati dal fenomeno dell’erosione marina, oltre a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione delle opere sommerse di protezione della spiaggia a Riccione e Misano.

E nuove risorse sono in arrivo con il bilancio regionale 2019 che stanzierà 1 milione e mezzo di euro per la manutenzione straordinaria dell'intero litorale emiliano-romagnolo. Per la manutenzione ordinaria, invece, saranno disponibili 4,5 milioni, da suddividere tra fiumi, costa e versanti.

Sono le novità annunciate oggi pomeriggio dall’assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Paola Gazzolo, durante la riunione del Tavolo istituzionale sulla costa riminese che si è svolto a Riccione e di cui fanno parte anche i sindaci dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, oltre ai rappresentati delle varie associazioni di categoria dei vari operatori della spiaggia (bagnini, titolari di bar, ecc.) .

L’incontro è servito per fare il punto sugli interventi in corso, in cantiere e quelli più urgenti da programmare dopo gli ultimi episodi di maltempo del febbraio-marzo 2018 e, più recentemente, di ottobre-novembre scorsi che hanno provocato ingenti danni alla costa e alle opere di protezione del litorale.

Gli interventi previsti

Due i cantieri in programma: il primo, finanziato con 550mila euro, riguarda il ripascimento di 70mila metri cubi di sabbia nei tratti maggiormente in erosione in tutti i comuni della costa, oltre a localizzati interventi di manutenzione ordinaria delle barriere di protezione sommerse a Riccione sud e Misano sud. Opere già appaltate i cui lavori partiranno a inizio 2019 per concludersi entro la prossima stagione balneare.

Il secondo cantiere, che può contare su un budget di 400mila euro, prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale delle scogliere di Cattolica e delle barriere sommerse a Misano e Riccione. Le opere, di cui è in corso la progettazione, partiranno nella prossima primavera per concludersi entro il 2019.