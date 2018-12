Costa ferrarese, aprono i cantieri per riparare i danni dopo la mareggiata di ottobre: "Rispettiamo l'impegno preso"

Sono stati affidati oggi e partiranno la prossima settimana i primi lavori urgenti per riparare i danni provocati dalla violenta mareggiata che ha colpito la costa ferrarese a fine ottobre, erodendo una fetta di spiaggia nei Lidi di Volano e di Spina.

Le operazioni messe in campo dalla Regione prevedono un investimento di 500 mila e saranno portate a termine entro la prossima primavera.



Il piano per la costa ferrarese

A Volano gli interventi che stanno per partire prevedono la realizzazione di una struttura di pali in legno e di contenitori tessili riempiti di sabbia – quasi 3 metri cubi di materiali – per ridurre l’impatto delle onde del litorale e impedire l’erosione della spiaggia. Contenitori di sabbia saranno collocati anche al Lido di Spina, inoltre in entrambe le località è previsto il ripascimento della costa con 15 mila metri cubi di sabbia ciascuna.

L’opera di messa in sicurezza della costa ferrarese prevede poi il ripristino dell’arenile e i lavori per contrastare l’erosione del Lido di Spina sud prima dell’inizio della stagione balneare quando partirà anche la sperimentazione della barriera artificiale Tecnoreef al Lido degli Scacchi.

Inoltre, i tecnici della Regione sono già al lavoro per definire un Contratto di Costa triennale da condividere con enti locali, associazioni di categorie e imprenditori del ferrarese da presentare al Governo. In merito, la Regione convocherà a fine gennaio un apposito incontro a Comacchio.