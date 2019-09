Compie 40 anni la cooperativa COpAPS di Sasso Marconi (Bo). Il presidente Bonaccini: "Punto di riferimento per la sua attività di welfare di comunità"

Un compleanno importante, il quarantesimo, per la cooperativa COpAPS di Sasso Marconi, nel bolognese, realtà impegnata sia sul versante sociale che nelle produzioni legate all’agricoltura.

Nata nel 1979 per volontà di un gruppo di operatori sociali, operatori agricoli e familiari di ragazzi disabili, COpAPS si è occupata nel corso degli anni di accompagnare i giovani portatori di disabilità in percorsi di educazione e formazione, di lavoro protetto e di inserimento occupazionale in attività agricole, sociali ed artigianali. Con anche il supporto delle istituzioni e della Regione attraverso il Piano di sviluppo rurale.



La ricorrenza è stata celebrata oggi con una festa campestre, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, del sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, della presidente dell’Asp di Bologna, Rosanna Favato, insieme ai soci, ai lavoratori e alle loro famiglie.



“Oggi come quaranta anni fa- afferma Bonaccini- COpAPS con la sua attività continua a portare avanti un welfare di comunità condiviso, che la fa essere un punto di riferimento per questo territorio. Oltre agli obiettivi più di tipo sociale, la gestione agricola è attenta alla sostenibilità e guarda alle nuove opportunità del mercato. Fanno quindi bene le istituzioni a essere al fianco di una realtà come questa, capace di esprimere valori che sono nel Dna della nostra regione”.



Nel corso della mattinata è stato presentato il libro fotografico realizzato per ricordare la storia di COpAPS