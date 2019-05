Cinema, la Regione sostiene le produzioni: dal bando nazionale e internazionale 2019 oltre 1 milione di euro per 11 progetti

Cresce l’interesse delle produzioni cinematografiche per l’Emilia-Romagna, un terra sempre più attrattiva non solo per le sue location ma anche per gli investimenti destinati negli ultimi anni al settore dalla Regione.

Provengono da tutta Italia e dal Regno Unito gli 11 progetti protagonisti della prima tranche del bando nazionale 2019 a sostegno delle produzioni cinematografiche, ammessi al contributo del Fondo per l’Audiovisivo regionale. L’ammontare per questa prima chiamata, divisa nelle annualità 2019 e 2020 stanziato da Emilia-Romagna Film Commission, è di 1.028.140 euro a sostegno di 2 serie televisive, 4 documentari e 5 lungometraggi, che saranno girati in buona parte del territorio emiliano-romagnolo.

L’iniziativa si svolge in attuazione del secondo programma triennale della Legge Cinema, che negli anni ha visto un costante incremento d’interesse per il nostro territorio sia per i servizi offerti che per la crescente qualità dei progetti candidati al contributo del Fondo per l’Audiovisivo.

I risultati del bando saranno portati anche all’attenzione del pubblico del festival di Cannes, dove Emilia-Romagna Film Commission sarà presente, presso l’Italian Pavilion, la “casa” del cinema italiano, a disposizione per consulenze e incontri, e per presenziare ad alcuni momenti promozionali in cui gli operatori dell’Emilia-Romagna valorizzeranno la passione e la professionalità nel promuovere cultura cinematografica e impresa culturale.

Momento clou sarà l’evento “Emilia-Romagna, verso un’estate di cinema da Bologna a Riccione”, in calendario per il 19 maggio, alle 12,15, al Salon Marta dell’Hotel Majestic.

Il programma completo all’indirizzo https://bit.ly/2JrTiCb. Molta attesa anche per il celebre regista di Bobbio (Pc) Marco Bellocchio, in lizza a Cannes per la Palma d’Oro con il film “Il Traditore” (notizia su EmiliaRomagnaCreativa/Cinema).

La seconda finestra del Bando Nazionale e Internazionale si aprirà l’1 luglio e resterà aperta fino al 31 dello stesso mese.