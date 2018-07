Compie 25 anni il Centro Giovani di Campagnola Emilia (Re)

Un compleanno speciale per il Centro Giovani di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, che ha raggiunto quest’anno il traguardo dei 25 anni di attività. Una tappa importante per una struttura che rappresenta una delle prime realtà del genere nate in Emilia-Romagna.

A celebrare la ricorrenza, questa mattina nel piccolo comune del reggiano, con tutti i protagonisti della struttura c’era anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme al sindaco di Campagnola Emilia, Alessandro Santachiara, al presidente dell'associazione Prodigio, Stefano Costanzi, e al presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi.

Molti sono i progetti e le attività realizzate in un quarto di secolo dal Centro, soprattutto per promuovere il protagonismo giovanile e sostenere la creatività di ragazze e ragazzi. Iniziative in parte finanziate dalla Regione attraverso i bandi previsti dalla Legge regionale 14 del 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.

Nel 2016 la Regione Emilia-Romagna ha varato il nuovo Piano per le politiche giovanili che ha visto investimenti sempre maggiori: dai 670 mila euro del primo anno ai 700 mila di quello successivo fino al milione e 200 mila euro per il 2018. Risorse per interventi a favore sì del contrasto del disagio ma anche a favore di loro iniziative e di specifici temi di interesse, dal lavoro alla promozione e diffusione della legalità. Inoltre, i fondi di quest’anno permetteranno a Unioni comunali e Comuni capoluogo non inclusi nelle Unioni di realizzare interventi di ristrutturazione e adeguamento degli spazi.

Va poi ricordato il sito Giovazoom, voluto dalla Regione e punto di incontro dei giovani dell’Emilia-Romagna in merito a opportunità di studio, formazione, lavoro, esperienze all’estero, e la YoungERcard, la carta regionale riservata a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni che conta oltre 53 mila iscrizioni, oltre 200 punti di distribuzione e circa 1.700 convenzioni attivate per offrire agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi e per acquisti presso alcuni esercizi commerciali.