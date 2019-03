Cassa di espansione del fiume Baganza, al via l’ultima fase di progettazione: a novembre la gara d’appalto

Il crono-programma dei lavori da 55 milioni di euro. Per i bacini di Parma e Baganza 5 interventi per 500mila euro già nel 2019

Arriva l’ultimo passo per la progettazione della Cassa di espansione del torrente Baganza. Entro l’estate sarà terminato il progetto esecutivo e, a novembre, verrà pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori. Nella prossima primavera sarà avviato il cantiere. Nel frattempo, già a giugno arriveranno i decreti di esproprio dei terreni necessari a realizzare l’opera.

È questo il cronoprogramma per la realizzazione di un'opera strategica per la sicurezza del nodo idraulico che interessa la città di Parma e Colorno, presentato oggi pomeriggio durante un incontro istituzionale tra Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Parma, Comune di Colorno e altri comuni interessati. Presenti anche Aipo, Autorità distrettuale del fiume Po, Università di Parma.

La Cassa occuperà un'area di 8,6 ettari – occupando in parte terreni di una cava già esistente - nei territori dei Comuni di Parma, Sala Baganza, Felino e Collecchio. Sarà situata a circa 15 chilometri a monte della confluenza con il torrente Parma e potrà raccogliere fino a 4,7 milioni di metri cubi di acqua.

L’attenzione è sulle intere aste fluviali di Parma e Baganza: per il prossimo triennio sono programmati 15 interventi per quasi 3 milioni 400 mila euro. Già nel 2019 ne partiranno 5 per 560 mila euro. Altri 2 milioni di euro sono compresi nella richiesta di finanziamento che la Regione nei prossimi giorni invierà al ministero dell’Ambiente: se le risorse saranno confermate, anche questi cantieri dovranno essere appaltati entro l’anno.