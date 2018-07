Campo di Fossoli, Bonaccini alla commemorazione dell'eccidio del 1944: "Istituzioni e società civile argini della democrazia"

Il 12 luglio di 74 anni fa vennero trucidate 67 persone nella struttura utilizzata dalle SS tedesche come luogo di transito verso i lager nazisti in Germania

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ha partecipato questa mattina alla commemorazione del 74^ anniversario dell'eccidio avvenuto il 12 luglio 1944 presso il poligono di tiro di Cibeno, un quartiere di Carpi (Mo), in cui furono trucidate 67 persone recluse nel Campo di Fossoli. Le vittime provenivano da 27 province italiane, avevano diversa estrazione sociale e rappresentavano le tante anime dell’antifascismo presenti nel Paese.

Nel dicembre 2016, grazie a un accordo siglato tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Emilia-Romagna e Comune di Carpi, si è arrivati a uno stanziamento di 1 milione di euro, 500 mila finanziati dalla Presidenza del Consiglio e altri 500 mila euro dalla Regione, per la valorizzazione del Campo di Fossoli, realizzando un centro visitatori con un museo multimediale, un luogo di studio, un laboratorio didattico e uno spazio espositivo e per il recupero delle parti originarie della struttura. Nell’ex Campo si registrano circa 30.000 visitatori all’anno, costituiti prevalentemente da studenti e gruppi di scuole. L’impegno per ricordare uno dei luoghi simbolo della memoria di questa regione si è concretizzato nel settembre 2017 in un contributo di 3,5 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione di questo sito, stanziati dal Ministero col piano strategico Grandi progetti beni culturali.

Costruito nel 1942 dal Regio Esercito per imprigionare i militari nemici, nel dicembre del 1943 Fossoli fu trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in Campo di prigionia e dal marzo del 1944 diventa Campo poliziesco e di transito, utilizzato dalle SS tedesche come anticamera dei lager nazisti. I circa 5mila internati politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero come destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Nel 1996 è nata una Fondazione con lo scopo di diffondere la memoria storica, attraverso la conservazione e valorizzazione del Campo.