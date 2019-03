Calcio a cinque, in Emilia-Romagna la Final Eight della Coppa Italia: via allo spettacolo

L’attesa è finita. Il calcio a 5 italiano si appresta a vivere la settimana più bella dell’anno, cinque giorni (da mercoledì 20 a domenica 24) di grande passione con un programma itinerante come mai prima d’ora. L’Emilia-Romagna è pronta a ospitare l’evento organizzato dalla Divisione Calcio a cinque della Figc con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega nazionale dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico sempre della Federazione.

Quattro competizioni in una: la Coppa Italia di Serie A maschile, A femminile e Under 19, oltre alla prima storica finale Scudetto del campionato sperimentale Under 19 femminile (venerdì sera alle 20.30).

Sei le città coinvolte: Cavezzo (Mo), Ferrara, Loiano (Bo), Reggio Emilia, Russi (Ra) e, per il gran finale, Faenza

Sarà una Final Eight “on the road”: il PalaCattani di Faenza sarà il teatro delle semifinali e della finale maschile, delle semifinali femminili e delle finali Under 19 - tutte in programma tra il 23 e il 24 marzo, con l’antipasto dell’Under 19 femminile venerdì alle 20.30 - ma la Coppa Italia girerà per sei città dell’Emilia-Romagna e toccherà cinque province: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Le sedi di gioco saranno: Cavezzo (MO), Ferrara, Loiano (BO), Reggio Emilia, Russi (RA) e, per il gran finale, Faenza, anch’essa in provincia di Ravenna. Una regione, quella emiliano-romagnola, che a giugno ospiterà anche l’Europeo Under 21 di calcio: in occasione della finale di Faenza, al PalaCattani sarà esposto il trofeo dedicato al vincitore della competizione che avrà luogo dal 16 al 30 giugno prossimi.

Sul Sky Sport Serie A (canale 202) saranno trasmesse in diretta le due semifinali (sabato alle 16 e alle 18.30) e la finale della Serie A maschile (domenica alle 18). Tutte le altre gare della Final Eight 2019 saranno invece visibili in diretta Facebook sulla pagina PMGSport Futsal, che già da settembre trasmette tutte le partite del campionato di Serie A maschile di calcio a 5. Radio Bruno, invece, sarà radio partner dell’evento.

Il via alla Final Eight sarà dato a Loiano (Bo), con il primo dei quarti di finale della Serie A maschile: la prima partita in programma è il derby campano fra il Lollo Caffè Napoli e la Feldi Eboli. Fischio d’inizio e diretta PMGSport Futsal a partire dalle ore 18. Alle 20.30, sempre mercoledì ma a Cavezzo (Mo), il quarto che vede impegnate Italservice Pesaro e Came Dosson. Le altre semifinaliste si scopriranno il giovedì con i due quarti di finale in programma a Reggio Emilia, mentre lo stesso giorno, ma a Cavezzo, comincerà la manifestazione femminile.

L’intero incasso sarà devoluto alla donazione di un mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività alla sezione di Faenza dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). I botteghini del PalaCattani di Faenza saranno aperti dalle ore 11 sia sabato 23 che domenica 24.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale della Final Eight, www.faenza2019.it