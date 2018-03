Il presidente Bonaccini riceve l'ambasciatore Usa in Italia, Lewis Eisenberg

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha ricevuto oggi l’ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis Eisenberg, alla sua prima visita ufficiale in Emilia-Romagna.

All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale all’Università e Ricerca, Patrizio Bianchi, e il console generale di Firenze, Benjamin V. Wholauer.

Al centro del colloquio, soprattutto i temi dello sviluppo economico, dell’internazionalizzazione e dell’attrazione di investimenti, della sicurezza.

L’ambasciatore Eisenberg ha ricordato il profondo legame storico e culturale tra Italia e Usa e le positive relazioni esistenti tra i due Paesi, sottolineando come l’Emilia-Romagna sia fra le Regioni italiane prime per crescita economica e l’interesse di numerose aziende e gruppi americani a investire nel territorio regionale.

Nel ribadire gli ottimi rapporti tra Emilia-Romagna e Stati Uniti, Bonaccini ha ricordato come quello americano sia il secondo mercato per l’export emiliano-romagnolo e ha menzionato i diversi progetti avviati con gli Stati Uniti nei settori dei big data, dell’industria 4.0 e delle smart cities, l’accordo siglato con lo Stato della California per contrastare i cambiamenti climatici, il rapporto avviato con lo Stato di New York e gli accordi di collaborazione a cui si sta lavorando con centri di ricerca e università americane.

L’ambasciatore ha poi accolto con favore l’invito al vertice internazionale che la Regione Emilia-Romagna organizzerà il prossimo dicembre a Bologna su territori, crescita e sviluppo sostenibile con gli Stati e le Regioni partner – California, New York, Guandong (Cina), Gauteng (Sud Africa), Assia (Germania) – dando la propria disponibilità a collaborare all’evento, anche attraverso il console generale Wholauer.