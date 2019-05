"Bol on Ice", per la prima volta a Bologna le star del pattinaggio su ghiaccio

Bologna - Nuovo appuntamento per il mondo dello sport emiliano-romagnolo: è quello con "Bol on Ice", lo spettacolo con le stelle del pattinaggio sul ghiaccio in programma domani, sabato 4 maggio alle 21 a Bologna, all’Unipol Arena dove, per l'occasione, è stata allestita una pista olimpionica di pattinaggio.

Tra i protagonisti più attesi Carolina Kostner, l'atleta che ha cambiato la storia del pattinaggio di figura in Italia e il pattinatore russo Evgeni Plushenko, soprannominato “lo zar”, considerato il più forte di tutti i tempi che ha vinto 4 medaglie olimpiche, icona assoluta di questo sport.

Uno show che vede altri campioni di livello internazionale come Anna Cappellini & Luca Lanotte, Evgenia Tarasova & Vladimir Morozov, Alexandra Stepanova & Ivan Bukin, Daniel Grassl, Nicole Della Monica & Matteo Guarise, Ivan Righini, Sasha Trusova, Anna Sherbakova e il momenti di coinvolgimento di altre discipline artistiche, musica dal vivo, giochi di luci spettacolari e proiezioni sul ghiaccio di animazioni realizzate con la tecnologia del video mapping.

La manifestazione è organizzata dal gruppo bolognese Skate Power, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni: 051 6272148 - 335 8244308; info@rollergp.org - www.skate-power.it

Tutti i numeri della pista su ghiaccio

Allestita in cinque giorni, la pista che misura 30 metri x 60 con una superficie ottimale di 7 cm di spessore, verrà mantenuta perfettamente ghiacciata, indipendentemente dalla temperatura esterna, grazie ad un software molto sofisticato.

Al servizio della pista la levigatrice di ghiaccio, più comunemente denominata “Rolba Zamboni” dal nome dell’imprenditore che la inventò: a intervalli regolari la macchina leviga la pista con una serie di “attrezzi” gestiti da un impianto idraulico, per mantenerla perfettamente liscia e levigata e scaricando all’esterno la neve in eccesso.