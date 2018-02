Biomedicale, B. Braun avvia una nuova linea e un laboratorio con fondi regionali

Un progetto per lo sviluppo di cateteri e contenitori speciali per farmaci e un nuovo laboratorio di ricerca denominato Performance e Usability – Human Factor, all’interno dello stabilimento attualmente in fase di adeguamento. Non si arresta la crescita di B.Braun Avitum Italy, realtà leader nella progettazione, produzione e vendita di sistemi terapeutici dedicati alla dialisi e alla nutrizione enterale e parenterale, parte del gruppo tedesco B.Braun, colosso mondiale del biomedicale presente in 62 Paesi in tutto il mondo.

Nel 2016 l’azienda ha partecipato al bando regionale previsto in attuazione della legge 14/2014 (“Accordo per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”), e si è aggiudicata il finanziamento della Regione Emilia-Romagna, oltre 1,5 milioni di euro, per programmi di investimento che rispondano a obiettivi di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa.

Il bando, associato ai benefici fiscali di super e iper ammortamento offerti dal Ministero per lo Sviluppo economico, e la aumentata richiesta negli Stati Uniti dei prodotti, ha consentito di dare il via al nuovo progetto per lo sviluppo di contenitori speciali che verranno poi riempiti da un’altra impresa italiana, utilizzando un impianto di riempimento sviluppato e prodotto per B.Braun dalla Ima di Ozzano dell’Emilia (Bologna).

Braun Avitum Italy dopo il sisma del 2012

L’azienda era stata messa a dura prova dal sisma del maggio 2012, che ne aveva gravemente danneggiato lo stabilimento produttivo: dopo soli sette mesi B.Braun Avitum Italy aveva già ultimato la ricostruzione totale di tutti i magazzini e provveduto al rientro dei dipendenti nei nuovi uffici, così come all’ampliamento e alla modernizzazione, secondo i più elevati standard qualitativi, di tutti i reparti produttivi.

Negli ultimi cinque anniil fatturato della B.Braun di Mirandola è aumentato del 34,5 per cento raggiungendo, nel 2016, 62,7 milioni e arrivando a sfiorare i 70 milioni di euro nel 2017, con il 75% del fatturato destinato all’export.

Dal 2012 al 2016 sono stati investiti 14 milioni di euro per la ricostruzione, l’ampliamento e la modernizzazione delle aree produttive; all’inizio del 2017 è stata inaugurata la seconda camera bianca, una struttura all’avanguardia che si sviluppa su una superficie di oltre 800 metri quadri e che ha richiesto un investimento complessivo di 4 milioni di euro; a questi si aggiungeranno tra il 2017 e il 2018 ben 16,5 milioni di investimenti per l’automazione dei processi produttivi, l’ampliamento delle aree produttive e il potenziamento delle nuove tecnologie.

Positive anche le stime di crescita del fatturato, che supererà gli 85 milioni di euro nel 2020 (+23,5% negli anni 2017-2020) e che porterà a un aumento sensibile dell’occupazione per un totale di 354 dipendenti (+106% rispetto al 2012).

Nello svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo legato alla legge 14 la quota di contributo regionale è di 1.517.406 euro su un investimento di 3.608.658, con 50 nuove assunzioni di cui 20 laureati.