Ausl Modena, sì al pagamento della produttività dei dipendenti: raggiunto accordo sindacati-Azienda

Accordo raggiunto sul pagamento del premio di produttività del personale dell’Azienda sanitaria di Modena. Lo ha annunciato questa mattina in Assemblea legislativa - rispondendo ad un’interrogazione della consigliera Giulia Gibertoni (M5S) - l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, anticipando che entro il mese di novembre saranno effettuati i pagamenti.

“Ieri- ha affermato Venturi- la Direzione Aziendale ha incontrato le Rappresentanze sindacali, concordando lo sblocco immediato del pagamento del saldo degli incentivi 2017 e delle progressioni economiche, che verranno corrisposti già questo mese. È notizia di pochi minuti fa la cessazione dello stato di agitazione”.

“Un risultato che va nell’unica direzione che volevamo e per la quale abbiamo lavorato- ha aggiunto Venturi-: garantire i diritti dei lavoratori. Assieme al presidente Bonaccini ci siamo messi subito all’opera per cercare di risolvere questo problema, con l’obiettivo di assicurare in tempi rapidi e certi il pagamento del salario accessorio ai tanti dipendenti coinvolti, che quotidianamente prestano servizio con impegno e professionalità. Non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto”.

“Prendo atto- ha concluso l’assessore- dell’insoddisfazione della consigliera Gibertoni di fronte alla nostra risposta sulla cessazione dello stato di agitazione e la soluzione della vertenza. A noi questo premeva e abbiamo centrato l’obiettivo, pensando alla tutela dei lavoratori, evidentemente la consigliera era interessata alla strumentalizzazione politica”.