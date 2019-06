Arriva in Emilia-Romagna il Para-Day e il Palasavena si trasforma in una grande arena per gli sport paralimpici

Il Palasavena di San Lazzaro (Bo), si trasformerà in una grande arena paralimpica, con la possibilità di vedere incontri, provare le specialità paralimpiche, ma pure ascoltare un bel concerto di musica gustando una cena preparata dagli chef della cucina del Palasavena. Sono questi i contenuti della prima edizione del Para-Day che si svolgerà nell’impianto sportivo della cittadina bolognese a partire dalle ore 10.

Madrina di prestigio della manifestazione sarà Giusy Versace, che sta girando l'Italia per far conoscere il suo progetto di legge a favore della disabilità.

Insieme a lei animeranno la giornata, che proporrà oltre dieci specialità paralimpiche, anche diversi atleti dell’Emilia-Romagna che si stanno preparando alla partecipazione ai prossimi giochi di Tokio nel 2020, come di Federico Mancarella per la canoa, Emanuele Lambertini per la scherma ed Eleonora Sarti, la quale, partendo dal basket in carrozzina, è diventata negli ultimi anni una campionessa di arco.

La giornata si svolgerà all'interno di “Palasavena Sport Festival”, la kermesse di due settimane che si è aperta con il torneo internazionale di Subbuteo e che sta proseguendo in questi giorni con le finali di calcio a 5 maschile e femminili del Csi e quelle di pallacanestro.

L’organizzazione dei lavori è stata coordinata dalla polisportiva “I Bradipi” in collaborazione con il delegato CIP di Bologna Roberto Cristofori, la presidente del CIP Emilia Romagna, Melissa Milani, e diverse federazioni e le società che hanno aderito.

Il programma

La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, inizierà alle 10.30 con una esibizione di handbike con la possibilità di provare, anche per i normodotati, quindi alle 11.30 cominceranno i tornei e le esibizioni di 3 contro 3 di basket in carrozzina.

Contemporaneamente, durante tutta la giornata, sarà possibile giocare a sitting volley, subbuteo e tennistavolo.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 sarà la volta della scherma, quindi alle 15.30 inizierà un grande torneo di baskin con PGS Welcome Bologna, Faenza Baskin e Faventia Baskin. Poco dopo, sul campo a fianco si esibiranno i ragazzi del BFC senza Barriere con il calcio camminato e a seguire esibizione dei Rangers di Weelchair hockey, freschi vincitori del loro campionato e tornati nella massima serie.

Sarà poi possibile assistere ad una esibizione di boxe in carrozzina e, nella parete attrezzata, ad una gara regionale di arrampicata (a disposizione anche di chi sarà presente fin dalle 11 del mattino).

Al termine la cena e le premiazioni, che si svolgeranno subito prima del concerto degli Ootb.

“L'iniziativa lanciata dalla Polisportiva “I Bradipi” – ha affermato la presidente del CIP Emilia Romagna Melissa Milani – si inserisce all'interno di un cartellone che grazie a Sport Day dei Giardini Margherita e ai tanti giochi offerti a San Lazzaro da Happy Hand la prima domenica di giugno, aiuta il nostro sport a farsi conoscere e a proporre anche a coloro che non hanno disabilità un rapporto sempre più stretto con coloro che lo praticano per necessità. Inoltre, mette in luce la parte sportiva più vera, e non solo quella sociale e promozionale. Chi pratica queste specialità sono atleti con la A maiuscola e mettersi a confronto con loro fa capire quanta fatica e quanti sacrifici compiono per arrivare a traguardi a volte straordinari”.

“Per la nostra polisportiva I Bradipi – afferma il presidente Biagio Saldutto – Para-Day è un salto di qualità importante, grazie al quale ci mettiamo in gioco, mostrando il nostro volto più alto e non solo le nostre squadre di basket in carrozzina, che rimangono comunque l'impegno più importante del nostro fare sport. Con questa iniziativa speriamo di far capire a tutti i ragazzi con disabilità che le possibilità per loro sono davvero tante e non ci si deve fermare davanti ad un insuccesso, perchè attraverso un'altra disciplina, magari più adatta, è possibile esprimere tutto il proprio potenziale”.