Arginature, rete di bonifica e impianti idrovori: 18 interventi nelle province di Ferrara e Ravenna contro la subsidenza

Via libera dalla Giunta regionale a circa 17,5 milioni di euro per realizzare un programma di 18 interventi necessari a fronteggiare il fenomeno della subsidenza, cioè l’abbassamento del terreno, che storicamente interessa in particolare le province di Ferrara e Ravenna.

I cantieri si concentreranno sulla messa in sicurezza di aree esposte a criticità idrauliche; sul ripristino di arginature con l’adeguamento in quota; la sistemazione di alcuni tratti della rete dei canali di bonifica per garantirne la piena efficienza; il potenziamento e la manutenzione di diversi impianti idrovori e dei macchinari elettrici che ne assicurano il funzionamento.

Le risorse rientrano in un programma pluriennale che, fino al 2024, rende disponibili 2 milioni di euro di fondi regionali e 15,5 milioni di euro di risorse nazionali. Le risorse nazionali saranno corrisposte con una dotazione annua di 2,4 milioni di euro e si aggiungono al milione 160 mila euro già assegnato nel 2018.

In particolare, nella provincia di Ferrara gli interventi finanziati sono 11 per un importo pari a 11 milioni e 395 mila euro.

In provincia di Ravenna con complessivi 6 milioni e 50 mila euro saranno finanziati 7 interventi. I lavori saranno realizzati a cura dei Consorzi di bonifica della Burana, Renana, della Pianura di Ferrara, della Romagna e della Romagna Occidentale.

Gli interventi in provincia di Ferrara

Sei dei nove interventi saranno attuati dal Consorzio di bonifica della pianura di Ferrara. A Codigoro è prevista la sostituzione del motore elettrico e del quadro avviatore del quarto gruppo dell’impianto idrovoro Acque basse (450mila euro), l’installazione di un nuovo quadro elettrico di parallelo per il comando, le protezioni e le regolazioni dei due gruppi elettronici degli impianti idrovori (245mila) e il ripristino dell’officiosità idraulica del collettore Acque Alte, dal ponte Nuvolè all'impianto idrovoro di Codigoro (600mila euro).

Nell’area di Cento è in programma il secondo stralcio di interventi strutturali per la sicurezza idraulica (4milioni e 800mila euro), oltre alla sistemazione del bacino dello scolo principale inferiore e della canalizzazione a servizio della zona di San Bartolomeo in Bosco, in comune di Ferrara (500mila euro). Altri 900 mila euro saranno investiti a Portomaggiore per il riassetto idraulico e il recupero della funzionalità del canale Veraglio.

Il Consorzio della bonifica Renana ha in carico tre interventi nel comune di Argenta (1,200 milioni di euro): si tratta della manutenzione straordinaria della riserva termica dell'idrovora di Saiarino (850mila euro) e della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei nodi idraulici e degli impianti idrovori di Bassarone, dello scaricatore Garda Alto, e della chiavica emissaria Vallesanta (850mila euro). Infine, il Consorzio della Bonifica Burana dovrà realizzare nel comune di Bondeno il primo stralcio di lavori per il potenziamento dell'impianto Pilastresi mediante la realizzazione di un impianto di scolo (2 milioni di euro). Altri 185 mila euro sono destinati alla manutenzione dei motori dell’impianto Pilastresi.

Gli interventi in provincia di Ravenna

Cinque dei sette interventi in programma nel ravennate saranno attuati dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. È previsto il ripristino dei corpi arginali del canale di bonifica in destra di Reno e a degli affluenti danneggiati dal fenomeno della subsidenza (2milioni e 34mila euro), l’installazione di uno sgrigliatore automatico a servizio dell'impianto idrovoro "1° Bacino" e la manutenzione straordinaria di quello presso l’impianto idrovoro “2° Bacino” (400mila euro) oltre alla manutenzione straordinaria delle paratoie del Ponte Chiavica con carpenteria metallica, impianto oleodinamico di comando e controllo e di apparecchiature elettromeccaniche (90mila euro). Saranno ripristinate le paratoie del Canale Fosso vecchio alla foce in canale destra di Reno con carpenteria metallica, tenute e fornitura di un nuovo gruppo di sollevamento (76mila euro). Infine, sarà realizzato un primo intervento urgente di rinforzo arginale del Canale dei Mulini in attesa della realizzazione della cassa di laminazione nel tratto in fregio al centro abitato di Solarolo (600mila).

Due interventi saranno realizzati dal Consorzio di bonifica della Romagna e consistono in un nuovo impianto idrovoro da collocare sul canale consorziale "Gronde" (275mila euro) e nel primo stralcio di lavori per il ridimensionamento del comprensorio a scolo naturale Acquara alta con l’adeguamento idraulico degli scoli principali Dismano Ovest, Erbosa, Marana, Oriolo Superiore e Spadolaro di Santa Zaccaria (2 milioni 575 mila euro).