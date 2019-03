Apre il Centro per l'Impiego di Castelfranco Emilia (Mo): in regione uno in ogni distretto socio-sanitario

Bologna - Apre il Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia (Mo), che con i suoi 4 operatori e un responsabile sarà a disposizione anche dei cittadini di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro. Si completa così il disegno dell’Agenzia regionale per il lavoro, che prevede un centro per l’impiego in ogni distretto socio-sanitario dell’Emilia-Romagna per garantire alle persone e alle imprese prossimità ai servizi.

All’avvio della struttura, questa mattina, erano presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Castelfranco Emilia, Stefano Reggianini, e la direttrice dell’Agenzia regionale per il Lavoro, Paola Cicognani.

In Emilia-Romagna, nel 2018 i Centri per l’impiego hanno sottoscritto 152mila patti di servizio e realizzato 210mila colloqui. Nel modenese, i patti stipulati lo scorso anno sono stati 30mila, quasi 2.700 quelli del collocamento mirato, rivolti alle persone con disabilità, e sono state 1.500 le imprese che si sono rivolte ai Centri per l’impiego.

L’impegno della Regione sui Centri per l’impiego

L’Emilia-Romagna è l’unica Regione italiana che, in attesa dello stanziamento statale, ha deciso di anticipare le risorse e di investirne in più di proprie per assumere nuovi operatori, con lo specifico obiettivo di rafforzare i Centri per l’impiego: a settembre 2018 ne sono stati assunti 154 e ad oggi gli operatori su tutto il territorio sono 630. Sono stati accreditati 82 soggetti privati con 440 sedi operative e circa mille operatori che possono erogare servizi per il lavoro. Inoltre, è stata approvata una legge (14/2015) per aiutare le persone più in difficoltà a trovare un lavoro; questa norma stabilisce un’integrazione stretta tra operatori dei servizi dei Centri per l’impiego, del sociale e della sanità per la definizione di programmi personalizzati che prevedono politiche attive e misure di carattere sociale. Una riforma complessa, definita Rete Attiva per il Lavoro, per il funzionamento della quale la Giunta regionale -dopo unprimo stanziamento di 8 milioni di euro - ha di recente approvato un nuovo piano che rende disponibili ulteriori 15 milioni.