L'arte aperta a tutti: in Emilia-Romagna 47 monumenti da visitare nelle Giornate FAI di Primavera

Il 24-25 marzo, in luoghi di solito inaccessibili, tour guidati in lingue straniere e 2 mila liceali a far da 'ciceroni'

Dal monastero benedettino di San Procolo a Bologna (l’ex Maternità) alla basilica di San Lorenzo a Monticelli d’Ongina, ma senza tralasciare Palazzo Malaspina a Bobbio, sempre nel piacentino, o la cripta di Sant’Ippolito a Brisighella, nel ravennate. Sarebbe lungo l’elenco delle eccellenze artistiche e naturalistiche dell’Emilia-Romagna. Luoghi che, così come in tutta Italia, in occasione delle tradizionali Giornate FAI di Primavera, in programma il 24 e 25 marzo e illustrate questa mattina nella sede della Regione, si aprono al grande pubblico. Palazzi, musei, residenze, parchi e siti di solito non accessibili ai visitatori

In Emilia-Romagna i beni aperti sono 47 in 26 località con più di 2.000 studenti dei licei che faranno da “apprendisti ciceroni” alla scoperta delle bellezze del territorio. Inoltre, volontari del progetto “FAI Ponte tra Culture” proporranno visite speciali in spagnolo, russo, filippino, albanese, portoghese, ucraino, rumeno per chi non conosce la lingua italiana.

Il tema conduttore scelto dal FAI Emilia-Romagna è il Novecento,un secolo cruciale, straordinario, affascinante ma anche controverso. Una sorta di viaggio in una regione policentrica e che rimarrà tale anche dopo l’unificazione d’Italia.

Questo l’itinerario a tema proposto dal FAI: Modena Villa Lonardi - Rimini Il Parco Fellini e il Grand Hotel - Riccione Villa Franceschi - Predappio Ex Casa del Fascio e dell’Ospitalità - Bologna Sede Storica della Scuola d’Ingegneria ed Architettura - Bologna Liceo Scientifico “Augusto Righi” - Forlì Palazzo della Prefettura - Imola Villa Muggia - Lugo itinerario artistico all’interno del Complesso del Carmine, Rocca Estense e Biblioteca Trisi - Bologna Spazio Carlo Scarpa - Bologna Sede Confindustria Emilia.

I numeri Fai in Emilia-Romagna

Il FAI in Emilia-Romagna è rappresentato dalla presidente regionale, dalla referente regionale e da 10 Delegazioni, 9 gruppi FAI, più di 12.000 aderenti e 9 gruppi FAI Giovani, con oltre 1000 aderenti.

Foto: In alto Chiesa di San Francesco del Prato a Parma, in basso Palazzo Tirelli (già Gabbi) a Reggio Emilia.

