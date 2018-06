Al via il maxi cantiere per la messa in sicurezza dell'argine del Secchia nel modenese

Oltre 6,7 milioni di euro. Bonaccini e Gazzolo: "Lavori nei tempi previsti, messa in sicurezza del territorio una priorità per la Regione"

Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione temporanea di imprese formata da Cimoter, Cementsystem, Opere geotecniche di Valter srl.

L’intervento, un anno di lavori per complessivi 6.774.000 euro (al lordo del ribasso d’asta), è finalizzato all’adeguamento in quota e in sagoma del sistema arginale a valle della cassa di espansione fino al confine regionale.

Il primo lotto di lavori

Questo primo stralcio riguarderà il tratto arginato che va dal Comune di Campogalliano all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena.

Per arrivare a definire il progetto esecutivo è stato necessario un complesso e approfondito lavoro di analisi e di studio sulle caratteristiche morfologiche e idrauliche del tratto considerato, in modo da individuare con precisione la localizzazione e le tipologie degli interventi.

Le operazioni di ringrosso arginale saranno realizzate prevalentemente dal lato fiume e solo in alcuni casi dal lato campagna dell’argine.

In alcuni settori sono previsti interventi di impermeabilizzazione e diaframmatura, per evitare fenomeni di infiltrazione e sifonamento, posizionamento di scogliere in massi, riprofilature dell’alveo, inserimenti di palancole. In programma anche opere di adeguamento dei sistemi di intercettazione di due canali interferenti, Canale Carrobbio e Fossa Cassana, nel Comune di Modena.

Le operazioni di cantiere richiederanno inevitabilmente chiusure temporanee del passaggio sugli argini e interesseranno anche il percorso ciclopedonale “Natura Secchia”, che verrà in ogni caso completamente ripristinato a fine lavori.