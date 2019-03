Al via i Campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico, per la prima volta a Bologna

Al via questa mattina, ospitati per la prima volta a Bologna, i campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico.

Una competizione che oggi e domani porta a sfidarsi nelle vasche della piscina olimpionica Carmen Longo di via dello Sport, 175 atleti provenienti da 15 regioni in rappresentanza di 56 società sportive.

Tra loro, molti degli azzurri protagonisti agli ultimi Europei di Dublino, con 74 medaglie portate a casa dall’Italia, di cui 28 ori con 6 record del mondo. Nutrito il drappello degli emiliano-romagnoli, che conta 13 nuotatori e 4 società: 4 da Bologna tesserati per il Dopolavoro ferroviario, 3 da Modena (Sea Sub Modena), 5 da Mirandola (Atlantide nuoto) e uno da Parma (Ego nuoto).

A dare il benvenuto agli atleti anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione, che assieme al Comune patrocina la manifestazione, promossa e organizzata da Federazione italiana nuoto paralimpico, Delegazione regionale Finp Emilia-Romagna, Comitato italiano paralimpico e società Dopolavoro ferroviario - Gruppo disabili Bologna.



Circa settanta studenti del liceo Sabin di Bologna, infatti, sono impegnati come volontari nella due giorni di competizione, che ha richiesto una complessa organizzazione sostenuta anche dal Comune: dall’ospitalità alberghiera - curata da Bologna Welcome - di cui è stata testata per ogni struttura l’accessibilità, alle navette a disposizione degli atleti. Tre le sessioni di gara in programma: la prima iniziata alle 10, quella pomeridiana che prenderà il via alle 17 e la conclusiva domani mattina, sempre dalle ore 10.