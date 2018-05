"Ai Comuni deve essere riconosciuta la possibilità di usare l'avanzo di bilancio per la manutenzione delle strade"

“Si deve riconoscere agli Enti locali la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, sulla base di un’intesa condivisa con Anci”, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

È quanto chiedono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l’assessora regionale al Bilancio, Emma Petitti, che ha firmato una lettera in tal senso indirizzata alle presidenze del Consiglio dei ministri, di Camera e Senato, ai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, e che fa seguito alla richiesta di Anci Emilia-Romagna, coordinamento provinciale Reggio Emilia e all’incontro che si è tenuto in Regione con il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, presidente Anci Emilia-Romagna, ed Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera e coordinatore Anci della Provincia di Reggio-Emilia.

“Concedere alla Regione la gestione degli spazi finanziari- spiega in particolare Petitti- consentirebbe di corrispondere in maniera adeguata alle reali esigenze espresse dai Comuni e dalle Province e Città Metropolitane, valorizzando anche le sinergie possibili derivanti dalle politiche regionali e da quelle delle Autonomie”.

L’ultima legge finanziaria ha previsto spazi finanziari concessi ai Comuni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a favore di investimenti relativi prioritariamente a edilizia scolastica, antisismica ed impiantistica sportiva.

Strade, dalla Regione piano straordinario da 31 milioni

Già la Regione Emilia-Romagna, con il Patto di solidarietà territoriale 2018, ha sbloccato a favore di 58 Comuni oltre 31,3 milioni di euro, di cui 13,6 milioni di euro di spazi verticali regionali, a sostegno di 120 interventi di sviluppo, tra cui anche 41 interventi per migliorare la viabilità delle strade messe a dura prova dall’ondata eccezionale di maltempo dei mesi scorsi, che ha provocato disagi da Piacenza a Rimini. La Regione è intervenuta ulteriormente con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento per oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali dell’Emilia-Romagna.

Nuovi spazi finanziari per i Comuni

Tuttavia, servirebbe di più per la completa manutenzione delle strade, considerato che in Emilia-Romagna ci sono 37.526 chilometri di strade comunali e 9.060 chilometri quelli di competenza provinciale, a fronte dei 1.203 chilometri di strade di competenza statale. E nei primi tre mesi del 2018, in particolare, neve, gelo e bombe d’acqua hanno provocato notevoli danni alle strade.

“Si condivide quindi con Anci- chiude Petitti-, la necessità di garantire spazi finanziari a favore dei Comuni e delle Province, per mantenere in sicurezza le strade italiane, soprattutto a tutela dell’incolumità pubblica degli automobilisti che le percorrono ogni giorno, e per mettere gli amministratori e gli enti al riparo dalla responsabilità civile in caso di sinistri o danni a veicoli e persone causati dalla omessa o cattiva manutenzione delle strade”.