Agroalimentare, la Regione al lavoro per un'unica piattaforma logistica in Germania. Caselli: "Più gioco di squadra"

Incontri e sopralluoghi tra Berlino, Monaco e Francoforte. Si conclude la missione della Settimana della cucina in Germania

Un’unica piattaforma logistica dell’Emilia-Romagna in Germania, per essere più competitivi sul mercato tedesco e spingere ulteriormente sull’export agroalimentare. Un obiettivo al quale stanno lavorando, con il supporto della Regione, i Centri agroalimentari di Bologna (Caab), Parma (Cal) e Rimini (Caar), insieme al Mercato ortofrutticolo di Cesena, e che è stato al centro di una serie di iniziative, tra Berlino, Monaco e Francoforte, durante la Settimana della cucina emiliano-romagnola.

Le visite ai mercati ortofrutticoli delle tre città, così come gli incontri con gli importatori di specialità italiane, hanno confermato le ulteriori, importanti opportunità offerte per i prodotti di qualità dell’Emilia-Romagna dal mercato tedesco, che rappresenta già oggi la prima destinazione dell’export agroalimentare regionale con una quota di oltre il 18% sul totale, pari a quasi 1,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2013 del 4,8% (dati 2018).

Un lavoro che continuerà nei prossimi mesi. Già a maggio, in occasione di Macfrut 2020, alcuni importatori di Monaco di Baviera saranno a Rimini per stringere accordi operativi utili a rafforzare la penetrazione dell’ortofrutta emiliano-romagnola sul mercato tedesco. Allo stesso tempo gli operatori tedeschi hanno manifestato interesse a visitare i mercati ortofrutticoli emiliano-romagnoli e la prima tappa sarà, sempre in primavera, al Caab di Bologna e a Fico Eataly World.

Centri agroalimentari, un protocollo per fare rete

Sottoscritto lo scorso mese di gennaio a Bologna, il protocollo tra il Centro agroalimentare di Bologna (Caab), il Centro agroalimentare e logistica di Parma (Cal) e il Centro agroalimentare Riminese (Caar) è stato promosso dalla Regione, azionista delle tre società assieme ai Comuni di riferimento, per avviare un processo di aggregazione organizzativa ed operativa delle tre strutture. Fare rete, modernizzare e rilanciare il ruolo di queste strutture, puntando soprattutto sull’offerta di servizi innovativi e sulle sinergie operative per il contenimento dei costi, gli obiettivi dell’intesa.

Dall’11 al 15 novembre con la Regione tutto il sistema agroalimentare emiliano-romagnolo

La missione per la Settimana della cucina in Germania ha visto la partecipazione di tutto il sistema agroalimentare regionale. Con la Regione le Confederazioni agricole, Alleanza delle Cooperative, le Università di Bologna, Parma e Piacenza, il Cnr e la Fao, l’Ispettorato tutela della qualità e repressione frodi del ministero delle Politiche agricole. Tra i Consorzi di prodotti a indicazione geografica: Aceto Balsamico di Modena Igp, Aceto Balsamico tradizionale di Modena Dop, Mortadella Bologna Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Riso del Delta del Po Igp, Prosciutto di Parma Dop, Salumi Piacentini.

E ancora: Barilla, Technogym, Macfrut, Casa Artusi, Enoteca regionale, Unioncamere Emilia-Romagna, i Centri agroalimentari di Parma, Bologna e Rimini, il Mercato ortofrutticolo di Cesena, Assica.

La missione emiliano-romagnola si è svolta dall’11 al 15 novembre, promossa con i ministeri degli Affari esteri e delle Politiche agricole, oltre a quello dello Sviluppo economico e dell’Istruzione, ed organizzata in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Berlino, la Camera di commercio italo-tedesca, la Camera di Commercio italiana in Germania e il supporto dei Consolati italiani di Monaco di Baviera e Francoforte.