Agricoltura, il packaging del futuro tra innovazione e sostenibilità. Se ne parla a Bologna venerdì 15 febbraio

In programma in Regione un workshop con esperti internazionali dedicato a innovazione e sostenibilità degli imballaggi alimentari in Emilia-Romagna

Imballaggi agroalimentari sempre più sostenibili. Come cambia il packaging grazie all’innovazione e alle nuove tecnologie per prodotti sempre più sicuri a tutela dei consumatori e dell’ambiente è il tema al centro al workshop “Dissemination for Peer Review report and recommendations” che si terrà a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, venerdì 15 febbraio a partire dalle 10.30 (Terza Torre, Sala Poggioli, viale della fiera 8).

Al seminario di divulgazione che sarà aperto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, saranno presentati analisi e indicazioni del team di esperti sul sistema del confezionamento di prodotti agroalimentari in Emilia-Romagna, con riferimento specifico alla sostenibilità.

L’iniziativa concluderà il quinto e ultimo Peer Review, l’incontro tra esperti internazionali, del progetto Interreg FoodChains4EU, quattro giorni di studio e incontri in Regione, in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza, a cui hanno partecipato studiosi, ricercatori, aziende per promuovere l'innovazione sul packaging alimentare e sviluppare catene alimentari sostenibili, dal marketing alla sicurezza.

Previste anche diverse visite sul campo ad aziende del settore come la Sacmi a Imola, azienda leader del packaging, i Grandi salumifici italiani, il Consorzio dell’aceto balsamico a Modena, l’acetaia Casa Mazzetti di Cavezzo e a Ferrara il Cpr System produttore di imballaggi eco-sostenibili per l’ortofrutta.

Il distretto del packaging in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, regione con una forte vocazione all’internazionalizzazione del mercato (59.9 miliardi per export, 13,4% del totale in Italia, dati 2018), l’agroalimentare segna quasi 7, 5 miliardi di fatturato annui. Un motore economico molto forte grazie anche a 44 prodotti tra Dop e Igp esportati in tutto il mondo, 6.200 aziende agricole interessate, prima regione in Italia e Europa, con oltre il 40% del fatturato. Il settore copre tutta la catena alimentare, dagli agricoltori ai consumatori ai macchinari: in questo contesto innovazione e competitività nel packaging sono strategiche per tutto il settore.

Per quanto riguarda l’export, questi i dati di alcune specializzazioni regionali legate al settore agroalimentare sul totale nazionale: 38% per carne e prodotti a base di carne: 28% macchine agricole; 28% altre macchine di impiego generale tra cui macchinari per imballaggio; 24% produzione di prodotti lattiero-caseari.

Inoltre, il packaging è un'importante specializzazione produttiva e conta 899 imprese locali con 15.891 dipendenti che rappresentano il 53,2% dei dipendenti italiani nel settore.

In regione la più alta concentrazione è nella provincia di Bologna, seguono Parma e Modena. Tra le sfide del futuro sostenibilità, sicurezza, tracciabilità, applicazioni dell'industria 4.0.