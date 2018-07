A Mirabilandia (Ra) posata la prima pietra del Ducati World

Verso l'unica area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico in un parco di divertimenti. Corsini: "Grande opportunità di sviluppo per il territorio"

Posata a Mirabilandia la prima pietra che apre il cantiere del Ducati World la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico in un parco di divertimenti, che aprirà nel 2019.

Il Ducati World occuperà un’area di circa 35mila metri quadrati: principale attrazione un roller coaster unico e innovativo in grado di coinvolgere ogni visitatore, facendogli vivere le emozioni e l’adrenalina che si provano a bordo di una vera Ducati con il pieno controllo del veicolo in un’autentica sfida testa a testa tra moto che sfrecciano su due binari paralleli.

L’area ospiterà inoltre una struttura interamente dedicata alla Ducati Experience con simulatori di ultima generazione, inedite attrazioni pensate per tutta la famiglia, un Ducati Shop dove poter acquistare abbigliamento e accessori e tre diverse aree ristoro ispirate al mondo Ducati e Scrambler®.

Presenti alla cerimonia della posa della prima pietra del cantiere di Ducati World, che si è tenuta ieri, anche i due noti piloti Ducati Andrea Dovizioso (MotoGP) e Marco Melandri (WorldSBK).

L’area dedicata allo storico brand bolognese si prefigge l’obiettivo di rafforzare e completare l’offerta di Mirabilandia dedicata alle famiglie, con una varietà di proposte in grado di appassionare il pubblico di ogni età e di ogni provenienza.

Con l’apertura di Ducati World, Mirabilandia conferma il piano di investimenti che, solo negli ultimi tre anni, ha visto il parco romagnolo inaugurare nel 2016 l’area tematica Far West Valley, festeggiare nel 2017 i propri 25 anni rinnovando uno dei coaster più amati, Master Thai, dotandolo di Realtà Virtuale, e completare l’ampliamento e rinnovamento del parco acquatico Mirabeach nella stagione in corso, sempre con l’ambizione di soddisfare esigenze, desideri e aspettative degli ospiti, proponendo novità e attrazioni che guidino le strategie di crescita del parco.