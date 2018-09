A Guastalla (Re) dal 19 al 24 settembre torna la Borsa del turismo fluviale e del fiume Po

Dal 19 al 24 settembre a Guastalla (Re) e lungo le terre emiliano-romagnole bagnate dal 'grande fiume', si svolgerà la nona edizione della Borsa del turismo fluviale e del Po.

Al centro dell'evento di promozione dello 'slow tourism' il fiume Po con le sue bellezze naturali, i sapori di un’enogastronomia unica, le opportunità sportive.

Saranno 28 i tour operator europei in arrivo da 17 paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, Svizzera, Russia, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania, Ungheria.

E il 21 settembre al Palazzo ducale di Guastalla assieme a circa 150 operatori turistici dell’offerta Po di Emilia-Romagna e Italia, saranno i protagonisti del "Workshop commerciale business to business".

Inoltre, durante le giornate della Borsa, sono in programma per i tour operator 5 'educational tour': “Piacenza tra storia, cultura ed enogastronomia”, “Viaggio nella bassa piacentina e parmense tra musica, natura e tipicità del territorio”, “Viaggiare lungo il Fiume tra arte, natura e gusto nella bassa reggiana”, “Ferrara, Comacchio e le sue valli. Tra arte, natura, tradizioni e gusto”, “Il delta del Po tra terra e acqua”.

Tra le altre iniziative in programma due convegni: il 20 settembre a Reggio Emilia si discuterà di “Musica, cinema e grandi eventi per lo sviluppo turistico” con gli interventi dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, del presidente della Destinazione turistica Emilia, Natalia Maramotti, del direttore regionale Confesercenti, Stefano Bollettinari, e del presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina oltre alla partecipazione di esperti nell’organizzazione di eventi; venerdì 21 settembre, è la volta dell'incontro che avrà per tema “Enogastronomia e cammini per lo sviluppo turistico dei territori” con la presentazione del Progetto sui cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia-Romagna messo a punto nel 2016 da Apt Servizi.

Si segnala poi il 22 e 23 settembre, sempre a Guastalla, l’iniziativa “Vivi il verde” con laboratori, concerti, visite e percorsi in bici alla scoperta della golena del Po, a Gualtieri una serie di svolgeranno spettacoli, concerti, visite guidate, percorsi naturalistici per scoprire uno dei borghi più belli d’Italia e, a Reggiolo, la “Fiera della zucca” che proseguirà anche il 29 e 30 settembre.

La manifestazione è promossa da Confesercenti Emilia-Romagna, Unione dei comuni della bassa reggiana, Camera di commercio di Reggio Emilia, Apt servizi Emilia-Romagna, le Destinazioni turistiche Emilia e Romagna, col patrocinio di Enit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia.