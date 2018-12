Più sicura e accogliente la scuola d'infanzia "Collodi" di Gambettola (Fc)

Bonaccini al taglio del nastro: "Il nostro impegno prosegue, già investiti per l'edilizia scolastica oltre 447 milioni di euro". Da inizio legislatura più di 700 gli interventi

Riqualificati gli ambienti interni e rinnovata anche l’area esterna, con i nuovi giochi e un bel prato sul quale giocare. E poi la garanzia che l’intero edificio è in sicurezza, dal punto di vista sismico ed energetico.

Sono gli interventi, finanziati con 370mila euro, realizzati nella scuola d’infanzia “Collodi” di Gambettola (Fc), che questa mattina ha festeggiato la fine dei lavori.

Assieme agli insegnanti, ai bambini e alle famiglie, al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Gambettola, Roberto Sanulli, e la dirigente dell’istituto scolastico, Francesca Angelini.

Perché la ristrutturazione delle “Collodi”

L’edificio della scuola Collodi, costruito negli anni ‘40, aveva subito danni alla copertura per la nevicata eccezionale del febbraio 2012. Il tetto era stato immediatamente messo in sicurezza, mentre per il rifacimento completo la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto al Comune un contributo di 80mila euro.

La ristrutturazione complessiva è frutto di un progetto partecipato, ossia condiviso prima dell’avvio degli interventi con gli insegnanti e i genitori degli oltre 100 bambini tra i 3 e i 5 anni che frequentano la scuola, nel corso di un incontro pubblico nel quale sono state presentate le linee guida dell’intervento. Incontro che è stato utile anche per raccogliere suggerimenti e proposte.

I lavori sono poi iniziati a giugno 2018 e si sono svolti durante le vacanze estive, terminando nei tempi programmati il 27 ottobre scorso.

Oltre al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico dell’edificio, con la coibentazione del tetto e l’installazione di nuovi infissi, i lavori hanno comportato la posa in opera di nuovi pavimenti, la riqualificazione delle cucine e dei bagni.