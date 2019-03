A Castiglione dei Pepoli (Bo) una casa per persone disabili, grazie alla legge 'Del dopo di noi'

Quattro camere (due doppie e due singole), una cucina attrezzata, una sala comune dove riunirsi e svolgere insieme le più comuni attività quotidiane: è la nuova casa per persone disabili ricavata nello stesso edificio in cui sorge il Centro polifunzionale di Castiglione dei Pepoli (Bo). Un appartamento di 400 metri quadrati, moderno e funzionale, che rientra tra le cosiddette “Scuole di autonomia” previste dalla legge “Del dopo di noi”;destinato a piccoli gruppi di persone disabili, nasce con un preciso obiettivo: aiutarli ad intraprendere un percorso di autonomia e distacco progressivo dalla famiglia.

Taglio del nastro questa mattina con la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri, la direttrice dell’Azienda Ausl di Bologna, Chiara Gibertoni, il presidente della cooperativa Bologna Integrazione Anffas, Giandario Storace, Enzo Quargnolo e Marco Mastacchi, rispettivamente direttore e presidente del Comitato di Distretto sociosanitario dell’Appennino bolognese.

Con la realizzazione di questo grande appartamento, gestito dalla cooperativa Bologna Integrazione Anffas, viene ultimata la riunificazione in un unico complesso di molteplici servizi: l’areadiurna per disabili “Arcobaleno” (anch’essa gestita da Anffas), il centro di Protezione civile della Valle del Setta, lo spazio Avis per la donazione del sangue e una piccola abitazione per due persone.

L’edificio, realizzato con un investimento complessivo superiore ai due milioni di euro, di cui quasi 800 mila messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, occupa una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati su due piani (terra e seminterrato).

Gli interventi per il ‘Dopo di noi’ realizzati in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono complessivamente 91 le soluzioni residenziali utilizzate su tutto il territorio per progetti del “Dopo di noi” tra Gruppi appartamento, Abitazioni per piccoli gruppi e convivenza stabile e Appartamenti Palestra o Scuole di autonomia per soggiorni a termine. Le più diffuse sono queste ultime, che consistono in appartamenti dove le persone con disabilità, ancora assistite dai propri familiari anche se ormai anziani, imparano a rendersi il più possibile autonomi nella gestione della vita quotidiana (cucinare, fare la spesa, pulire la casa, prendersi cura della propria persona), preparandosi ad uscire dalla famiglia di origine. Le persone coinvolte in questi soggiorni a termine sono state 482.

Altri interventi hanno riguardato 325 persone, ormai prive di sostegno familiare, ospitate in piccoli appartamenti (da 3 a 5 ospiti), che non prevedono la presenza di personale giorno e notte, oppure in gruppi-appartamento, che garantiscono una presenza maggiore di personale educativo ed assistenziale e dunque una situazione più adeguata a chi ha meno autonomia.

144 interventi hanno inoltre riguardato percorsi di accompagnamento per l’uscita programmata dal nucleo familiare di origine o da strutture residenziali ritenute meno adeguate, con la successiva accoglienza in piccoli appartamenti per l’autonomia o gruppi appartamento. Infine, sono stati 55 i tirocini finalizzati all’inclusione e 58 i ricoveri temporanei in strutture residenziali, per fornire alle famiglie assistenza in particolari casi di emergenza