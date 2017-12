Ritrapianto con donazione a cuore battente, al Policlinico di Modena salvata la vita di un paziente greco

L'attività in Emilia-Romagna e le donazione “a cuore fermo”. Bonaccini-Venturi: "Risposta straordinaria"

Una storia di buona sanità, che allarga i propri confini per diventare un caso di “cooperazione sanitaria” e unire così l’Emilia-Romagna - nello specifico, il Policlinico di Modena - e la Grecia. È accaduto pochi giorni fa: un paziente, di nazionalità greca, già trapiantato (di fegato) nel proprio Paese, per una serie di complicazioni insorte ha avuto necessità di essere ritrapiantato dopo una donazione a cuore battente. Sulla base del Protocollo di cooperazione tra Italia e Grecia per il trapianto di fegato e cuore su cittadini greci - siglato per far fronte alla grave carenza di donatori effettivi in Grecia e della presenza, nel paese ellenico, di un unico Centro trapianti - il paziente è stato trasferito in Italia. Ma i Centri italiani indicati nell’accordo non erano in grado, in quel momento, di accoglierlo; la disponibilità, su richiesta del Centro nazionale trapianti (Cnt), è arrivata invece dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, che ha messo a disposizione le proprie competenze effettuando il trapianto con un fegato donato a cuore battente.

La storia

Un 58enne di nazionalità greca viene sottoposto a fine ottobre scorso a un trapianto di fegato a Salonicco. Dopo un decorso post-operatorio regolare, il 18 novembre il paziente inizia a lamentare dolore addominale, con aumento degli indici infiammatori. Il 19 novembre viene sottoposto a un nuovo intervento chirurgico da cui emerge una situazione gravemente complicata. Dopo aver riportato il paziente in terapia intensiva, i colleghi greci segnalano il caso al Cnt: è necessario un ritrapianto urgente, che loro non riescono a eseguire in sede.

Il direttore del Centro trapianti di Modena, il professor Fabrizio Di Benedetto, valutata la documentazione fornita, dispone il trasferimento del paziente nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena - Policlinico. Dopo gli accertamenti clinici, il paziente viene inserito in lista d’attesa per ritrapianto urgente. Trapianto avvenuto il 23 novembre in seguito alla disponibilità di un organo compatibile, prelevato dall’équipe chirurgica di Modena a Malta. Al termine di una breve degenza in Terapia intensiva, è ricoverato nel reparto di Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di fegato del Policlinico di Modena. Oggi, gli esami ematochimici sono in progressivo miglioramento, con funzionalità epatica nella norma; il paziente si alimenta regolarmente ed è in corso la riabilitazione motoria propedeutica alla dimissione a domicilio.