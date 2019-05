“On the move”, la ricerca dell’Emilia-Romagna viaggia in l’Europa. Prima tappa Londra, poi Berlino e Barcellona

Si chiama “On the Move - l’ecosistema in movimento”, ed è il tour promozionale del sistema di ricerca regionale, promosso da Regione Emilia-Romagna e ART-ER, nato per coinvolgere i giovani talenti che lavorano all’estero avviando scambi e collaborazioni con la rete dei centri e delle imprese della nostra regione.

Dopo l’esordio a Bruxelles, oggi il tour sarà a Londra, al Consolato Italiano, per poi fare tappa a Berlino e Barcellona.

All’incontro londinese partecipano l’assessore regionale al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, università, ricerca e lavoro, il direttore generale Economia, Conoscenza e Impresa della Regione, Morena Diazzi, e la ricercatrice del CNR e addetta scientifica dell’Ambasciata d’Italia a Londra, Luisa Tondelli.

L’iniziativa si inserisce nel Patto Giovani più - messo in campo dalla Regione per garantire ai ragazzi un’offerta sempre maggiore di lavoro di qualità - ed è gestita da ART-ER (Attrattività, ricerca e territorio), società consortile promossa dalla Regione Emilia-Romagna, che ha come obiettivo quello di favorire la crescita sostenibile attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale.

Il tour “On the Move”

Il tour “On the Move” è stato pensato per favorire le relazioni tra i giovani con alte competenze residenti all’estero e il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione.

Durante gli incontri vengono illustrate le opportunità - in gran parte legate ai Fondi europei Por Fse e Por Fesr - che l’Emilia-Romagna può offrire, per incrementare le collaborazioni fra i luoghi di eccellenza, dove ogni giorno i talenti all’estero lavorano, e i soggetti della rete regionale come università, strutture di ricerca o imprese. Tra gli esempi figurano progetti europei, di scambio, formativi o di business, in cui reciprocamente si valorizzano le eccellenze di innovazione e ricerca.

Le tappe successive del tour si terranno a Berlino il 19 giugno e a Barcellona a settembre 2019.