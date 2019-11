Un nuovo bilancio Ue all’altezza delle sfide per l’occupazione, la crescita e la sostenibilità. La diretta dei lavori

Alle 18 le conclusioni di Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei e del presidente Stefano Bonaccini. L'incontro è organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea