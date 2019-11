Cinema e audiovisivo, triplicati i fondi regionali: “Straordinaria ricaduta sul territorio"

La produzione ha segnato in modo significativo la stagione del cinema in Emilia-Romagna in questi ultimi anni attraverso il Fondo Audiovisivo, che si è tradotto in opere, numeri, occupazione.

Cinque anni di inteso lavoro in cui sono state prodotte 155 opere per un valore totale di oltre 117 milioni di euro e un contributo regionale che supera gli 8,8 milioni di euro a fronte di un costo ammissibile di oltre 33 milioni (personale, servizi, accoglienza).

ma che arriva ad oltre 33 milioni calcolando la somma di servizi e risorse (finanziarie e umane) messe in campo.

Il bilancio di questo mandato è stato fatto oggi nel corso del convegno “Emilia-Romagna, una visione” (piazzetta Pasolini, Bologna) che si è concluso con gli interventi del presidente Stefano Bonaccini e dell’assessore alla cultura Massimo Mezzetti.

I contributi alla produzione sono passati da poco meno di 1 milione del 2015 a 2,7 milioni nel 2019 e la spesa sul territorio è aumentata quasi del 300%. Inoltre, nel primo triennio 1 euro di contributo si traduceva in quasi 4 di ricaduta sul territorio, mentre il calcolo sul 2019 ha portato questo valore a più di 5.

Bonaccini ha ricordato il ruolo svolto dalla Regione sul fronte dell’attuazione della Legge “Franceschini”, e il lavoro sul tavolo delle Regioni e in relazione con l’Associazione delle Film Commission, che ha permesso la nascita del Coordinamento nazionale presso il Ministero, che sta lavorando sul fronte del dialogo e dell’innovazione.

La Film Commission

In questi anni è stato rilanciato il ruolo della Film Commission: nel 2015 sono stati finanziati progetti che mediamente costavano circa 215.000 euro, con molti documentari e pochi lungometraggi. Nel 2019 invece il lavoro svolto dalla Film Commission è stato capace di attrarre prodotti con un costo medio di 1 milione e 400 mila circa, con documentari, film importanti e serie televisive

“Rivendichiamo anche la scelta di essere una Film Commission pubblica a 360 gradi, interna all'Amministrazione regionale – ha aggiunto Mezzetti - una scelta ‘fuori dal coro’, coerente con l'obiettivo di non disperdere risorse ed energie di sovrastrutture esterne, e allo stesso tempo finalizzata ad avere una visione d’insieme, perché in relazione con gli altri Assessorati come Turismo, Attività produttive e Formazione, che firmarono la Legge”.