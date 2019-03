Pronto soccorso, niente ticket in caso di infortunio in servizio per Forze Armate, corpi di Polizia e Vigili del fuoco

Nessun pagamento del ticket, in Emilia-Romagna, per le Forze Armate, i Corpi di Polizia a ordinamento militare e civile e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in caso di infortunio sul lavoro.

La Giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha approvato l’atto che dà applicazione a quanto annunciato nei giorni scorsi: il personale dell’Esercito italiano, Marina, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria ed ex Corpo Forestale dello Stato, che non gode di copertura assicurativa Inail, potrà accedere al Pronto soccorso - anche in caso di codice bianco, il più basso in termini di gravità - senza corrispondere alcuna quota di compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ‘ticket’), e ricevere gratuitamente, per il periodo dell’infortunio, le prestazioni sanitarie ad esso correlate. Sarà il codice ‘L99’ a indicare questo particolare tipo di esenzione, che non riguarda i Corpi di Polizia locale, in quanto già godono di copertura Inail completa.