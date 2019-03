Innovazione, la Regione investe in ricerca industriale: oltre 34 milioni per 46 progetti

Oltre 34 milioni di euro per 46 progetti di ricerca industriale strategica ammessi a finanziamento con un bando che attinge ai fondi europei Por Fesr 2014-2020. Sette i settori d’intervento: 7 progetti per l’agroalimentare, 6 per edilizia e costruzioni, 7 per meccatronica e motoristica, 9 per industrie della salute e del benessere, 5 per le industrie culturali e creative, 8 per l’innovazione nei servizi, 4 per energia e sviluppo sostenibile.

Nel complesso saranno erogati oltre 34 milioni di euro a laboratori di ricerca, per sostenere lo sviluppo industriale regionale con innovazioni di prodotti e servizi, attraverso il coinvolgimento delle imprese. Un contributo che copre circa il 70% del costo dei progetti ammessi e che consentirà di assumere nuovi ricercatori.

A condurre le ricerche dei progetti ammessi a finanziamento (il bando si è chiuso a metà ottobre 2018) saranno i Laboratori accreditati dalla Regione Emilia-Romagna che fanno parte della Rete Alta Tecnologia, elemento portante dell’ecosistema regionale dell’innovazione con i suoi 82 laboratori di ricerca industriale e i 14 centri per l’innovazione, luoghi di eccellenza votati al trasferimento tecnologico e realizzati con il contributo dei Fondi europei Por Fesr e Por Fse. Nella fase realizzativa di ciascun progetto saranno coinvolte almeno due imprese emiliano-romagnole, per identificare al meglio le ricadute industriali. Le graduatorie del bando sono disponibili online all’indirizzo http://fesr.regione.emilia-romagna.it

I risultati del bando precedente



Grazie al bando analogo del 2015 sono stati realizzati 59 progetti di ricerca industriale strategica, con l’assunzione di 715 ricercatori. I progetti hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 68 milioni di euro e sono stati condotti coinvolgendo 219 imprese emiliano-romagnole.