Degenza, ambulatori e studi medici: inaugurati nuovi spazi al Policlinico di Modena. Bonaccini: “Rafforziamo e innoviamo un sistema di altissima qualità”

Realizzati interventi per 25 milioni di euro. I nuovi ambienti rispettano le norme antisismiche e sono stati realizzati per garantire il massimo comfort

Oltre 10mila metri quadrati di spazi ristrutturati al Policlinico di Modena consegnati alla città. Con degenze, ambulatori, studi medici, uffici, spogliatoi e laboratori.

Si tratta del secondo stralcio di lavori completati, in seguito della gara d’appalto bandita a maggio 2015 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria per la ristrutturazione e il miglioramento antisismico di cinque corpi di fabbrica del monoblocco. Dopo tre anni e mezzo di lavori, il 1° dicembre 2018 c’è stata l’inaugurazione della prima parte di lavori conclusi, circa 9.000 metri quadrati (pari al 45% dei cantieri). Oggi è la volta del secondo stralcio (51% di spazi, per un totale di 96%); rimangono da completare 800 metri quadrati (4%), che saranno pronti a fine maggio 2019.

All’inaugurazione sono intervenuti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ivan Trenti, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo Oreste Andrisano, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Paolo Cavicchioli.

I nuovi ambienti rispettano le norme antisismiche, sono stati realizzati per garantire il massimo comfort e dotati di arredi moderni. L’ammontare complessivo degli interventi è di 25 milioni di euro, di cui oltre 21 assegnati all’Azienda dalla Struttura Commissariale e rientranti nel programma Opere pubbliche per la ricostruzione post-sisma, 2,3 milioni dall’Accordo di programma sottoscritto nel 2013 e 1 milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

I lavori conclusi e inaugurati oggi riguardano, al quinto piano del Policlinico, ambulatori del corpo D e studi medici e uffici del corpo E. Nel corpo G, gli ambienti destinati a ospitare i laboratori di assistenza e ricerca sulle Malattie Rare. Al quarto piano, ambulatori del corpo D; al terzo piano, studi medici e uffici; al corpo H, la degenza di Week Surgery del Dipartimento Integrato dell’Apparato Locomotore e di quello delle Chirurgie Specialistiche; al secondo piano, ambulatori del corpo D e ambulatori chirurgici del corpo E. Al primo piano, ambulatori dei corpi D ed E; al piano terra, uffici del Servizio Attività Amministrative Ospedaliere (corpo C), portineria, Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Copia Cartelle Cliniche (corpo D). Infine, nel seminterrato, gli spogliatoi del personale del corpo E.