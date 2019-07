Giustizia (più) veloce e servizi digitali: 22 Comuni e Unioni si candidano per gli Uffici di prossimità. Dalla Regione 2 milioni per 64 sportelli

Sono 22 i Comuni e le Unioni comunali che hanno manifestato il loro interesse a essere sede degli Uffici di prossimità in Emilia-Romagna, un’iniziativa importante per avvicinare la giustizia ai cittadini e dare il via a servizi digitali, grazie ai quali non sarà più necessario recarsi nei tribunali per pratiche riguardanti tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 2.153.000 euro, derivanti dal Programma operativo nazionale - Governance 2014-2020, per attivare fino a un massimo di 64 Uffici di prossimità.

Le manifestazioni di interesse hanno riguardato Comuni e Unioni di tutto il territorio regionale, con picchi di copertura particolarmente elevati nelle province di Ravenna (99% della popolazione provinciale coinvolta), Bologna (67%) e Parma (62%). Complessivamente la popolazione regionale coinvolta in questa prima sperimentazione supera il 40% di quella dell’Emilia-Romagna.

Di particolare importanza anche la partecipazione delle Unioni di Comuni, che rappresentano un livello ottimale per l’erogazione dei servizi di prossimità, in particolare in quei luoghi, montani e non, con difficoltà di collegamenti pubblici. Rilevante anche la partecipazione all’iniziativa di tre Comuni capoluogo (Bologna, Parma e Ravenna) che, pur non presentando criticità di collegamento verso il Tribunale competente, hanno ingenti flussi di utenza e di pratiche che creano comunque difficoltà ai cittadini che si recano nelle cancellerie giudiziarie.

Le sedi di sportello individuate sono: nell’Unione Valle del Savio (in provincia di Forlì-Cesena), nel Comune di Ravenna e nelle Unioni Faentina e Bassa Romagna (Ra), nel Comune di Riccione e Unione Valmarecchia (Rn); nell’Unione Terre e Fiumi (Fe); nel Comune di Bologna e nelle Unioni Reno, Lavino, Samoggia, Terre d’Acqua e Appennino Bolognese (Bo). Nel Comune di Formigine e nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Mo); nelle Unioni Bassa Reggiana e Montana Appennino reggiano (Re); nei Comuni di Parma, Montechiarugolo e Roccabianca e nelle Unioni Terre Verdiane e Montana Parma (Pr), infine nell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (Pc ).